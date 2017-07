Es war ein «schreckliches Bild», das sich den Einsatzkräften heute morgen auf der A9 bei Münchberg in Bayern bot. «Beim Eintreffen (...) stand der Bus und der Anhänger des LKW bereits in Vollbrand», sagt Andreas Hentschel von der zuständigen Feuerwehr zu «BR24». 18 Personen sind wohl in den Flammen umgekommen. Sie konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen.

"Ein schreckliches Bild" habe sich der Feuerwehr beim Eintreffen an der Unfallstelle geboten, so Andreas Hentschel von der FFW #Münchberg pic.twitter.com/RrVYGOvuZF — BR24 (@BR24) 3. Juli 2017

Elf Leichen seien bis jetzt geborgen worden, sagte der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Die sterblichen Überreste der weiter vermissten sieben Menschen würden in dem völlig ausgebrannten Bus noch gesucht. Wegen der grossen Hitze bei dem Brand befinde sich nichts Brennbares mehr in dem Buswrack, entsprechend schwierig sei die Suche nach den sterblichen Überresten.

Kissen und Matratzen geladen

Nach ersten Erkenntnissen ist der Bus kurz nach 7 Uhr bei sich stauendem Verkehr auf einen LKW aufgefahren und ist in Brand geraten. Das Feuer hat sich offenbar sehr rasch ausgebreitet. «Ich habe den Aufprall gespürt, dann hat der Bus schon gebrannt», schildert einer der Fahrgäste der «Berliner Zeitung».

Wie die Zeitung weiter schreibt, hatte der LKW Kissen und Matratzen geladen – also Material, das rasch in Brand geraten kann. Warum das Fahrzeug Feuer gefangen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Bus befand sich eine Seniorengruppe aus dem Raum Dresden. Wie die «Frankenpost» berichtet, waren die Senioren unterwegs zum Gardasee.

Insgesamt sind 48 Personen an Bord gewesen – 46 Passagiere und zwei Fahrer. 30 Personen wurden in Spitäler eingeliefert, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Unter den Toten ist gemäss «BR24» einer der Busfahrer.

Busunfall bei #Münchberg: Ein Toter identifiziert. Es handele sich um einen der Busfahrer. Der Lkw-Fahrer hat nach BR-Informationen überlebt — BR24 (@BR24) 3. Juli 2017

(woz)