Wegen heftigen Dauerregens in Berlin ist die Feuerwehr am Donnerstag zu hunderten Einsätzen ausgerückt. Wie die Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte, gab es bis dahin bereits «780 unwetterbedingte Einsätze» in der Hauptstadt. «Das wird keine ruhige Nacht», hiess es weiter.

#Unwetter Stand 20Uhr: 780 wetterbedingte Einsätze. 480 sind noch nicht beendet oder beschickt worden. Insgesamt fast 2000 Einsätze heute — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 29. Juni 2017

Es seien weitere freiwillige Feuerwehren alarmiert worden. In der Leitstelle der Feuerwehr herrsche «Hochbetrieb». Nach Angaben der Polizei wurde die Stadtautobahn vorübergehend teilweise gesperrt.

Gebäude musste evakuiert werden

Im Bezirk Charlottenburg wurde durch den Dauerregen ein Gehweg unterspült, wodurch die Statik eines Hauses gefährdet war. Das Gebäude sei evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe Schwierigkeiten, das Wasser abzupumpen, weil das Wasser stark nachlaufe. Die Berliner Feuerwehr schrieb am Abend auf Twitter, sie sei seit mittags vor Ort, 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz.

Das deutsche Boulevardblatt «Bild» berichtet online live vom Unwetter mit dem Titel: «Berlin säuft ab!» (fal/afp)