Auf der Glattalp sank das Quecksilber auf -35° C

In der Nacht auf Samstag sind die Temperaturen weiter gefallen. Auf der unbewohnten Glattalp SZ hat die ebs Energie AG letzte Nacht sogar -35 Grad gemessen. Bereits am Freitag hatte die eingeflossene arktische Kaltluft der Schweiz einen Eistag beschert. Die Temperaturen waren nicht über 0 Grad gestiegen.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, führen eine Kombination aus arktischer Luft, die in den letzten Tagen zu uns geflossen ist, sowie eine weitgehend sternenklare Nacht und wenig Wind dazu, dass auf der Alpennordseite der Samstag verbreitet mit -15 bis -10 Grad startet. In den Jura- und Alpentälern ist es teilweise noch deutlich kälter geworden. Unter den bewohnten Gebieten waren La Brévine (-26,4° C), Andermatt (-24° C) und Samedan (-25,5° C) die Spitzenreiter.

Mehr Schnee auf der Alpennordseite

Heute bleibt es im Norden verbreitet frostig – es gibt einen weiteren Eistag. Knapp positive Temperaturen erreicht nur das Tessin. In den nächsten Tagen bleibt es zwar winterlich kalt, ganz so kalt wie gestern und heute wird es vorläufig allerdings nicht mehr.

Dafür fällt in der Nacht auf Sonntag auf der Alpennordseite wieder Schnee. Den Bergen entlang zwischen 10 und 20 cm, im Flachland weniger.

So kalt, dass Seifenblasen gefrieren

Wie kalt es ist, zeigt ein Experiment von Barbara van Bürck aus Itingen BL: Sie liess am Freitagmorgen früh in ihrem Garten Seifenblasen gefrieren. «Es war minus 11,5 Grad kalt, und ich wollte es einfach versuchen», so die Leser-Reporterin.

Sie vermischte Geschirrspülmittel und Wasser, nahm einen Strohhalm, tauchte ihn in das Gemisch und blies. Die meisten Blasen platzten, doch einige hielten auf den Pflanzen. «Innert 45 Sekunden waren sie gefroren», sagt van Bürck.

(mch)