61-jähriger Motorradlenker landet in Bach – schwer verletzt

Der 61-jährige Motorradlenker war am Montag gegen 17.55 Uhr auf der Milchgasse in Wolfwil in Richtung Dorf unterwegs. Kurz vor der Brücke des Dorfbachs verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam folglich links von der Fahrbahn ab und sein Motorrad stürzte in den Dorfbach. Der Lenker wurde ins angrenzende Wiesland geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Dies teilte die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mit.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam und einen Notarzt musste der 61-Jährige mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurden umgehend entsprechende Ermittlungen aufgenommen. (flo/pd)