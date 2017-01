39 Tote bei Anschlag auf Club in Istanbul

Nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul ist die Zahl der Toten auf 39 gestiegen. Unter den bislang 21 identifizierten Opfern seien 16 Ausländer, teilte der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Sonntag mit. 69 weitere Menschen seien bei dem Attentat auf eine Silvesterparty verletzt worden, vier von ihnen schwer. Die Polizei fahnde noch nach dem Angreifer, der kurz nach Mitternacht den Nachtclub Reina attackiert habe, sagte der Minister. «Die Suche nach dem Terroristen geht weiter.

Der Gouverneur von Istanbul, Vasip Sahin, verurteilte die Tat am Sonntag als «Terrorattacke». Der mutmassliche Täter habe die Schüsse auf «sehr grausame und unbarmherzige Art und Weise» abgegeben. Vor Eintritt in das Gebäude habe der Angreifer einen Polizisten sowie einen Zivilisten getötet.

Rund 600 Menschen im Club

Die Attacke erfolgte auf einen der beliebtesten Clubs in Istanbul, Reina, im Stadtteil Ortaköy. Es wird geschätzt, dass zum Tatzeitpunkt um 01.45 Uhr (1.45 MEZ) bis zu 600 Menschen in dem Gebäude waren. Es befindet sich unweit von einem Fussballstadion, in dem Mitte Dezember bei einem anderen Anschlag Dutzende Menschen in den Tod gerissen worden waren.

Nach Medienberichten war der mutmassliche Attentäter als Weihnachtsmann verkleidet. Wo er sich aufhielt oder ob die Polizei ihn bereits fassen konnte, blieb zunächst im Unklaren.

«Mein Mann fiel auf mich»

Manche Partybesucher sprangen Medienangaben zufolge in den Bosporus, um sich zu retten. Eine Augenzeugin, Sinem Uyanik, sagte, ihr Partner sei verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. «Bevor ich verstand, was los ist, fiel mein Mann auf mich», sagte sie der Nachrichtenagentur AP. «Ich musste mehrere auf mir liegende Körper entfernen, um herauszukommen.»

Unterdessen verurteilte das Weisse Haus den Anschlag als «schreckliche Terrorattacke» und bat der Türkei Hilfe an. US-Präsident Barack Obama sei von Mitarbeitern der Nationalen Sicherheit über den Angriff informiert worden, teilte der Sprecher des Weissen Hauses, Eric Schultz, am Samstag mit. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats des Weissen Hauses sagte, die Tatsache, dass unschuldige, feiernde Menschen zu Opfern geworden seien, verdeutliche die Grausamkeit des mutmasslichen Attentäters.

Erhöhte Sicherheit in der Silvesternacht

Auch das deutsche Aussenministerium in Berlin zeigte sich erschüttert. «Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul», erklärte das Auswärtige Amt im Kurzbotschaftendienst Twitter.

#Reina: Wir sind tief bestürzt und trauern mit den Menschen in #Istanbul. ???? — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 1, 2017

In Istanbul und Ankara waren die Sicherheitsvorkehrungen für die Silvesterfeierlichkeiten extra erhöht worden. Im Jahr 2016 wurden bei Anschlägen in diesen beiden Städten insgesamt mehr als 180 Menschen getötet. In Istanbul waren am Samstag 17000 Polizisten im Einsatz. Einige von ihnen seien als Santa Claus oder Strassenverkäufer getarnt gewesen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Burkhalter drückt Betroffenheit aus

Aussenminister Didier Burkhalter hat nach dem Angriff in Istanbul in der Silvesternacht seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu seine Betroffenheit ausgedrückt. Es laufen Abklärungen, ob Schweizerinnen und Schweizer betroffen sind.

Die Schweizer Vertretung in der Türkei stehe mit den lokalen Behörden in Kontakt, teilte ein Sprecher des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten am frühen Sonntagmorgen mit.

(chi/AFP)