17-Jähriger bedroht Taxifahrer mit Waffe

Am frühen Samstagmorgen hat ein Jugendlicher einen Taxifahrer mit einer Waffe bedroht. Der 17-Jährige liess sich vom Breitequartier in die Webergasse chauffieren, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt. Er sei ausgestiegen und bat den Fahrer einen Moment zu warten.

Anschliessend liess er sich nach Birsfelden fahren, wo er den Taxifahrer erneut warten liess, weil er bei einem Kollegen etwas holen musste. Da der Jugendliche offensichtlich nicht genug Geld bei sich hatte und sich die Fahrtkosten summierten, verlangte der Chauffeur ein Pfand, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Jugendliche übergab ihm darauf seine Identitätskarte und liess sich wieder nach Riehen in die Schützengasse chauffieren. Dort wollte er bei seinem Vater Geld holen, kehrte aber mit einer Handfeuerwaffe zurück. Er bedrohte damit den Chauffeur und zwang ihn, seine Identitätskarte auszuhändigen. Anschliessend ergriff er die Flucht.

Weniger später konnte die Polizei den Flüchtenden in Riehen festnehmen und die Waffe sicherstellen.

