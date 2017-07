17 Verletzte bei Schiesserei in Nachtclub

In der Hauptstadt des US-Bundestaats Arkansas, Little Rock, sind in einem Nachtclub über ein Dutzend Menschen angeschossen worden. Weitere Personen wurden verletzt, als sie flüchteten und niedergetrampelt wurden, wie «ABC News» aufgrund Aussagen der lokalen Polizei berichtet.

LRPD Chief: 17 individuals; age 16 youngest victim; more people may be injured when trying to leave club #ARNews — Price McKeon (@PriceMcKeon) July 1, 2017

#UPDATE as of now ALL 17 confirmed shooting victims are alive. We will provide additional updates as needed. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

Mindestens eine Person befindet sich in einem kritischen Zustand. Berichte über Tote liegen keine vor. Die Polizei geht nicht von terroristischen Motiven aus. Es sei bei einem Streit während eines Konzerts zu einem Schusswechsel gekommen.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert. — Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017

Update folgt... (mch)