1,3 Millionen Zusagen: Eine Party-Einladung gerät ausser Kontrolle

Die grosszügige Einladung eines mexikanischen Elternpaars zum 15. Geburtstag ihrer Tochter stellt die Gastfreundschaft auf eine harte Probe: Eine Videoeinladung, in der die Eltern «jeden» zum Besuch der Party ermunterten, verbreitete sich rasend schnell über Facebook.

Rund 1,3 Millionen Menschen sagten bis Montag ihre Teilnahme an der Party des Teenagers Rubi Ibarra Garcia zu. «Das alles ist ausser Kontrolle geraten», sagte Rubis Vater Crescencio in einem Interview. «Das bedeutet nicht, dass wir nicht tatsächlich jeden einladen wollten – aber die Party war eher regional geplant, so etwas haben wir nicht erwartet.»

Ermässigte Tickets an «Party des Jahres»

Zuletzt war selbst eine Fluglinie auf die Geschichte aufmerksam geworden, sie bot ermässigte Tickets für die Anreise zur «Party des Jahres» an; diese stieg am 26. Dezember im 200-Einwohner-Dorf La Joya nahe der Stadt San Luis Potosí. Die Behörden dort haben die Party auf ein offenes Feld verlegt, sie wollen Sicherheitspersonal bereitstellen.

Die Eltern hatten sich nach eigenen Angaben zunächst auf 800 Gäste eingestellt. Der 15. Geburtstag eines Mädchens wird in Lateinamerika traditionell gross gefeiert – allerdings nicht ganz so gross wie der von Rubi.

Tausende aus dem ganzen Land angereist

Die sogenannte Quinceañera ist von grosser Bedeutung. Sie markiert den Übergang vom Kind zur Frau. Zum Dank-Gottesdienst, der den Auftakt der Feier bildete, erschienen rund 300 Personen. Danach wuchs die Festgemeinde auf mehrere Tausend Gäste aus dem ganzen Land an.

Im Internet kursieren zahlreiche Online-Parodien, sogenannte Memes, über die Geburtstagsfeier von Rubi. Der bekannte Schauspieler Gael Garcia Bernal drehte ein Scherzvideo. Musiker wie El Komander, K-Paz de la Sierra und Espinoza Paz wollen auf der Party singen.

