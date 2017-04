12 Verletzte nach Säure-Angriff in Londoner Club

Sie arbeiteten als Helferinnen in einer Schule: Zwei 18-jährige Britinnen sind auf der Insel Sansibar bei einem Säureangriff verletzt worden. Zuletzt stiegen in Tansania die Spannungen zwischen Christen und Muslimen. Mehr...

VIDEO Die 19-jährige Inderin überlebte einen Säureangriff. Nun läuft sie an der Fashion Week in New York. Mehr...