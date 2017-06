Prinz Philip kann Spital verlassen

Nach seiner Behandlung wegen einer Infektion hat der britische Prinz Philip das Krankenhaus wieder verlassen. Das teilte der Buckingham-Palast heute mit.

Der 96-Jährige war am Dienstagabend in die Londoner Klinik gebracht worden. Nach Angaben des Palastes hatte es sich um eine Vorsichtsmassnahme gehandelt. Der Prinzgemahl von Königin Elizabeth II. hatte deshalb nicht an der Thronrede der Queen teilnehmen und auch nicht bei Pferderennen im Rahmen der Royal-Ascot-Rennwoche zuschauen können. Er sei während seiner zwei Nächte in dem Krankenhaus aber guter Dinge gewesen, hiess es.

Im Mai hatte das Königshaus angekündigt, dass der 96-Jährige kürzertreten und ab dem Herbst keine offiziellen Verpflichtungen mehr wahrnehmen werde. In der Vergangenheit litt er unter anderem an Herzbeschwerden. (woz/dapd)