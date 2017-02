Beyoncé bekommt Zwillinge

Superstar Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z haben am Mittwoch über Instagram bekanntgegeben, dass die Sängerin mit Zwillingen schwanger ist. Tochter Blue Ivy wird also gleich zwei kleine Geschwister bekommen.

«Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Familie um zwei wachsen wird», hiess es in einer Erklärung, die mit «The Carters» signiert war – der bürgerliche Name von Jay-Z ist Shawn Carter. Zu sehen war auch ein Foto von Beyoncé in Unterwäsche und einem Schleier und mit deutlich sichtbarem Babybauch.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Ein von Beyoncé (@beyonce) gepostetes Foto am 1. Feb 2017 um 10:39 Uhr

Tochter Blue Ivy wurde 2012 geboren. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, Beyoncé könnte wieder Mutter werden. Genauso machten aber in der Klatschpresse auch Gerüchte die Runde, es gebe Eheprobleme mit Jay-Z.

(mch/sda)