Berner Regierung will ÖV-Angebot gezielt ausbauen

Die Berner Kantonsregierung will auf die steigende Nachfrage im Öffentlichen Verkehr mit einem gezielten Ausbau des Angebots und Investitionen in die Infrastruktur reagieren. So sollen vor allem auf stark belasteten Linien die Kapazitäten ausgebaut werden.

In den Städten Bern, Biel und Thun sind dichtere Takte und teilweise neue Linienführungen geplant, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Verbesserungen soll es beispielsweise auch in Regionen wie dem Tessenberg, Herzogenbuchsee, Langenthal, Lyss, Münchenbuchsee oder Laupen sowie im Berner Oberland geben. Von Interlaken in die Lütschinentäler soll etwa der durchgehende Halbstundentakt eingeführt werden.

Wegfallen werden die nach Ansicht des Kantons schlecht genutzten Buslinien Bätterkinden-Lohn/Lüterkofen und Schwarzenburg-Albligen.

194 Millionen investieren

Auch in die Infrastruktur will der Kanton investieren. Er beantragt dem Parlament für die kommenden vier Jahre einen Rahmenkredit für Investitionsbeiträge von 194 Millionen Franken.

Über den Investitionsrahmenkredit will der Kanton unter anderem vier Grossprojekte finanzieren. Eines davon ist ein neuer Zugang zum Bahnhof Bern. Dort soll eine direkte Verbindung vom Bubenbergplatz zur neuen Unterführung und zum neuen Bahnhof des Regionalverkehrs Bern-Solothurn entstehen.

Weiter soll auch der Ausbau des Bahnhofs Ostermundigen und die Verlängerung der Tramlinie 9 nach Kleinwabern unterstützt werden. Schliesslich muss der Kanton auch die Sanierung und Modernisierung des Bähnchens von der Grütschalp nach Mürren finanzieren. Auf Ende 2018 wird schliesslich auch das Beo-Abo in den Tarifverbund Libero integriert.

Wachstum im ÖV

Die Nachfrage im öffentlichen Verkehr hat in letzter Zeit jährlich um rund zwei Prozent zugenommen, wie der Regierungsrat in seiner Mitteilung weiter ausführt. Damit entwickelte sich die Nachfrage rund dreimal stärker als das Angebot.

Die Kantonsregierung rechnet laut Prognosen damit, dass der öffentliche Verkehr bis 2030 um weitere 30 Prozent wachsen wird. Ohne Angebotserweiterungen und Infrastrukturausbauten könne dieses Wachstum nicht bewältigt werden, schreibt der Regierungsrat. (sda)