«Was glitzerst du so blöd?»

Der Weihnachtsmann: Was zum Heiligenschein machst du hier?

Das Christkind: Das weisst du ganz genau, alter Mann. Ich verteile die Geschenke.

Der Weihnachtsmann: Sieh dich vor, Flatterliese! Es kann nur einen geben. Und das ist der Weihnachtsmann.

Das Christkind: Geh doch in dieses Einkaufszentrum mit dem orangen Schriftzug, wo man sich darüber freut, wenn ein rot-weisser Clown Gratisnüsse verteilt. Überlass mir aber bitte die frommen Stuben, wo ich die Kinder­augen zum Leuchten bringe. Aus dem Weg jetzt! Ich hab zu tun.

Der Weihnachtsmann: Fromme Stuben? Dass ich nicht lache! Du bist etwa so christlich wie die Zahnfee.

Das Christkind: Ignorant! Mich hat Martin Luther im 16. Jahrhundert höchstpersönlich zum Gabenbringer ernannt. Er hatte genug von der anmassenden Heiligenverehrung und schuf darum etwas viel Schöneres: mich, ein engelhaftes Wesen.

Der Weihnachstmann: Engel? Ich dachte, du wurdest dem Jesuskind nachempfunden?

Das Christkind: Ein Irrtum. Ich habe nichts mit dem Kind in der Krippe zu tun. Ich kann fliegen!

Der Weihnachtsmann: Ho, ho, ho! Ich kenne die Kulturgeschichte bestens. Dir waren die Flügel abhandengekommen, bevor du zu den Katholiken abgewandert bist.

Das Christkind: Dein kommerzielles Lachen kannst du dir sparen. «Ho, ho, ho», das hast du aus Amerika importiert, nicht wahr? Du bist es doch, den es notgedrungen in protestantische Gebiete verschlug, seit für die ka­tholischen Kinder klar ist, wer die Geschenke wirklich bringt.

Der Weihnachtsmann: Mich mögen alle Kinder. Auch solche muslimischen oder buddhistischen Glaubens!

Das Christkind: Weil du Pop bist. Die verwechseln dich mit DJ ­Bobo . . .

Der Weihnachtsmann: Als würde man dich nicht ebenso vermarkten. Schon gehört? Kylie Minogue verwandelt sich für Madame Tussauds zum Christkind. Sie ist gewissermassen aus dem Wachsfigurenkabinett herniedergestiegen. Mit Flügeln aus weissen Federn wie bei der Vic­toria’s-Secret-Schau! Und du meinst immer noch, du seist ein geschlechtsneutraler Engel.

Das Christkind: Alter Chauvinist! Ich weiss, dass Frauen bei euch nichts zu melden haben. In dieser Zeitung wurde kürzlich eine Frau, die als Schmutzli amtet, porträtiert. Eine absolute Ausnahme!

Der Weihnachtsmann: Man darf die Kinder nicht verwirren. Eine Magd Ruprecht? Das hätte meinem Stammvater Nikolaus nicht gefallen.

Das Christkind: Als hätte der Ur-Nikolaus, der Bischof von Myra, im Jahr 300 so albernes Personal wie dich gebraucht! Du umgibst dich ja mittlerweile auch mit Rentieren oder Elfen in grünen Kostümen.

Der Weihnachstmann: Du verwechselst mich mit einem meiner Verwandten, dem Santa Claus am Nordpol. Auch er ein sehr würdiger Kerl, übrigens. Auweia! Wo ist denn eigentlich mein Esel?

Das Christkind: Dem war wohl die Schufterei zu viel. Tierschutz, schon mal gehört?

Der Weihnachtsmann: Was glitzerst du so blöd? Ich suche wirklich meinen Esel.

Das Christkind: Tschüüü-hüüs. Die Kinder warten auf mich.

Der Weihnachtsmann: Dich will doch niemand sehen in diesem ­albernen Nachthemd.

Das Christkind: Wollen schon. Man kann mich aber nicht sehen. Ich bleibe unsichtbar.

Der Weihnachtsmann: Tatsächlich! Ich kann dich nicht mehr sehen. (schlägt mit seiner Rute in die Luft)

Das Christkind: Aua! Schwarze Pädagogik, gibt es das noch?

Der Weihnachtsmann: Nein, nein. Die Rute wird mittlerweile sogar mit Süssigkeiten behängt.

Das Christkind: Du hast auch noch nie ein unartiges Kind in deinen Sack gepackt, oder?

Der Weihnachtsmann: Wo denkst du hin! Das war schon im 19. Jahrhundert eine blosse Drohung. Lust hätte man ja schon manchmal . . .

Das Christkind: Du meinst, wenn die Kinder dich ärgern?

Der Weihnachtsmann: Manchmal reissen sie mich am Bart und behaupten, ich sei doch in Wahrheit ihr Onkel, oder sie sagen ganz offen, es gebe mich überhaupt nicht. Oder sie fragen, warum ich ohne Esel komme, und beginnen zu plärren.

Das Christkind: Du lässt dich doch schon seit langem mit dem Taxi vorfahren. Gib es endlich zu.

Der Weihnachtsmann: Das macht mich nicht weniger authentisch! Magst du denn deinen Beruf immer?

Das Christkind: Mich stresst bisweilen mein Einsatzplan. An mich glaubt man ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Süd- und Westdeutschland, im Elsass, in Österreich, in Südtirol, in Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Slowenien und in Kroatien. Ja sogar in Südbrasilien!

Der Weihnachtsmann: Jetzt gib doch nicht so an! Mich gibt es schliesslich auch in Russland, wo ich Väterchen Frost heisse.

Das Christkind: Stimmt. Und ­dieser kalte Kerl wird von einem Schneemädchen begleitet. Einem hübschen Wesen meiner Art.

Der Weihnachtsmann: Jetzt werd bloss nicht sentimental.

Das Christkind: Sollen wir nicht wieder einmal gemeinsam auftreten?

Der Weihnachtsmann: Du meinst, in der Migros?

Das Christkind: Coop geht meinetwegen auch. Ich muss beider­orts jeweils orange Flügel tragen. Hast du Nüsse dabei?

Der Weihnachtsmann: Musst du unbedingt im Nachthemd erscheinen?

Das Christkind: Sei doch nicht immer so garstig, alter Mann. Es ist doch schon fast Weihnachten.

Der Weihnachtsmann: Halleluja! Na dann, Flügel dran und los. (Berner Zeitung)