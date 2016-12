«Ungeplante Unterbrüche kann es immer geben»

Herr Beekman, SRF simuliert in einem aufwendigen Projekt einen mehrtägigen kompletten Stromausfall im Land. Ist ein solches Szenario realistisch?

Jan-Piet Beekman: Das können wir nicht vertieft beurteilen, bevor wir die Sendung gesehen haben. Ein Szenario ist immer ein Szenario. Bei der Entwicklung haben Fachleute und unabhängige Experten mitgewirkt.

Was müsste passieren, dass es in der Region Bern zu einem grossflächigen, langen Stromausfall käme?

Was alleine das Wetter verursachen kann, hat Sturm Lothar am 26. Dezember 1999 gezeigt. Er hat die Stromversorgung in einzelnen Gebieten Europas über Tage zum Erliegen gebracht. Daraus wurden viele Lehren gezogen, damit die Auswirkungen besser abgefedert werden können. Für die BKW heisst das zum Beispiel die Notwendigkeit einer Flächenorganisation mit dezentralen Standorten oder die Disposition der Monteure, der Betriebsmittel und des Materials, um die Störungen zu beheben.

Eine Sicherheitsverbundsübung des Bundes hat vor zwei Jahren ergeben, dass Behörden und Wirtschaft schlecht auf einen mehrtägigen Stromausfall vorbereitet sind. Wie sieht das bei der BKW aus?

Es kann jederzeit zu Unterbrüchen kommen, beispielsweise bei einem Sturm. Diese Unterbrüche müssen auch im Alltag rasch behoben sein, denn fällt die Stromversorgung aus, steht vieles still. Deshalb ist die BKW immer auf Ausfälle vorbereitet, und je nach Wetterlage ist sie auch in erhöhter Alarmbereitschaft. Sie verfügt auch über eine Krisenorganisation.

Was tut die BKW konkret, um ein grossflächiges Blackout zu verhindern?

Beste Prävention ist die Instandhaltung des Netzes und der einzelnen Komponenten. Mit der immer stärkeren Zunahme von dezentraleren kleinen Anlagen muss das Netz flexibler werden. Dazu werden verschiedene Elemente eingebaut, die das Netz flexibler und belastbarer machen. Zudem wird die Redundanz bei der Netztopologie berücksichtigt – so wird ein Gebiet durch mehrere Leitungen erschlossen. Und störungsanfällige Freileitungen werden vermehrt durch unterirdische Kabel ersetzt.

Wie sensibilisieren Sie die Bevölkerung für Stromausfälle?

Die Schweiz verfügt über eine sichere Versorgung mit Strom, das hat die Regulierungsbehörde Elcom in ihrem jüngsten Bericht im Juni 2016 bestätigt. Über geplante Unterbrüche werden die betroffenen Haushalte informiert. Die BKW ist bemüht, bei geplanten Arbeiten die Zahl der Stromunterbrüche möglichst tief zu halten – etwa durch den Einsatz von Notstromaggregaten. Zu ungeplanten Unterbrüchen kann es aber immer kommen. Sie sind in den allermeisten Fällen jedoch nur von kurzer Dauer.

Ist es aus Sicht eines Netz- betreibers wie der BKW zu begrüssen, dass SRF das Szenario Komplett-Blackout thematisiert?

Der Bevölkerung aufzuzeigen, was alles am Strom hängt und was geschehen würde, wenn der Strom nicht mehr einfach so aus der Steckdose kommt – da hat die BKW nichts dagegen.