Leben wie in DJ Bobos Welt

Er hat bisher über 14 Millionen Alben verkauft, füllt Konzerthallen in ganz Deutschland, tourt von Südamerika bis Asien, juriert im Fernsehen Nachwuchstalente – und wirkt dabei seit 25 Jahren cool. DJ Bobo, geboren 1968 als René Baumann, ist der erfolgreichste Schweizer Musiker aller Zeiten.

Dafür wird er am Freitag anlässlich der Swiss-Music-Awards-Verleihung mit dem Outstanding Achievement Award geehrt.DJ Bobo, das sind nicht nur eingängige Eurodance-Hits («Every­body», «There Is a Party»), die tief in den Neunzigern verwurzelt sind.

Das sind auch zu den jeweiligen Alben passende, aufwendig inszenierte Bühnenshows mit Musik-, Akrobatik- und Tanz­elementen. Von Vampiren über Piraten, Ägypter oder aktuell ­Steampunks: DJ Bobo kreiert eigene Welten, in die ganze Familien eintauchen können.

Zum Jubiläum blicken wir auf die ausserordentliche Karriere zurück und liefern Styling- und Ausgehtipps, damit jeder seinen inneren DJ Bobo von der Leine lassen kann – wie einen Chi­huahua!

«Swiss Music Awards»: Fr, 10. 2., ab 20.10 Uhr auf SRF 2. (stc/nk)