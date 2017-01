Heliumgewitter mit der Pippi des Pop

«In der Gaststube war eine jodelnde Frau zu hören, irgend­etwas zwischen melancholischen Inuit und Kuhhirten aus dem Sudan.» So beschreibt der Berner Autor Paul Lascaux in seinem neuen Walliser Krimi Erika Stuckys «Suicidal Yodels». Diese Künstlerin macht einen bleibenden Eindruck. Aufgewachsen in San Francisco und in einem Walliser Bergdorf, kennt sie we­der stoffliche Berührungsängste noch stilistisches Schubladendenken.

Volkskunst und Hochkultur, Old School und Avantgarde sind ihr eins – Hauptsache Musik. Dass Bob Dylan nun einen Nobelpreis hat, wird sie nicht davon abhalten, sein Liedgut weiterhin als Rohstoff für eigene Tonschöpfungen zu benutzen. Und dass Jimi Hendrix einen tragischen, vielleicht selbstmörderischen Tod starb, wird ihren so schrägen wie schwarzen Humor auf der Bühne kein bisschen weicher zeichnen, wenn sie «Call Me Helium» aufführt.

Ein Mann wie ein Gas

«Wenn die Dinge zu schwer werden, nenn mich Helium, wie das leichteste Gas, das die Menschheit kennt.» Diesen Satz äusserte der Jahrhundertgitarrist Jimi Hendrix 1970 – ausgerechnet am 11. September – in seinem letzten Interview. «Nur eine Woche später flog Hendrix tatsächlich davon, leicht wie ein Heliumballon, mitten hinein in die Unendlichkeit», heisst es in verklärtem Flower-Power-Slang zu Erika Stuckys Hendrix-Programm. Was am kommenden Sonntag in der Progr-Turnhalle zu hören und zu sehen sein wird, ist jedoch eher mit einer Gasexplosion zu vergleichen.

Es begann 2005. Da hat Stucky mit dem Gitarristen Christy ­Doran und dem Schlagzeuger Fredy Studer die Liveplatte «Jimi» aufgenommen; zehn Jahre später folgte das Studiowerk «Call Me Helium», auf dem die E-Bass-Legende Jamaaladeen Tacuma die amerikanisch-schweizerische All-Star-Band komplettierte. In Bern wird an Tacumas Stelle Thomy Jordi die Saiten zupfen. Doch wer angesichts dieses Line-ups einen gepflegten Jazzabend erwartet, liegt falsch. Hier wird der experimentelle, visionäre Hendrix gefeiert, dem es wohl gefallen hätte, wenn Avantgardisten der Jetztzeit noch das letzte Staubkorn aus seinen Hippieklamotten pusten.

Musik wie ein Gewitter

«Welches Kind wäre nicht gern auf einer Libelle geflogen?», fragt Erika Stucky und erinnert sich, wie Hendrix’ «Let’s Take a Ride on My Dragonfly» sie als Kind im Kalifornien der 1970er-Jahre direkt angesprochen habe. «Ich habe alle diese Zitate so gefressen, dass ich sie heute noch ausdünste.» Man lasse sie ausdüns­ten. Denn Hendrix-Klassiker wie «Hey Joe», «Gipsy Eyes» oder «Machine Gun» klingen bei ihr kein bisschen verschwitzt und verzweifelt, sondern träumerisch sanft oder lärmig wie ein Technogewitter, das auch reinigt.

Fredy Studers vertracktes Raserschlagzeug und Christy Dorans komplizierte Akkorde auf der Stratocaster-Gitarre führen ein aufre­gendes Eigenleben diesseits des Heliumhimmels, in dem Meister Hendrix ruht. Dort wird es ihn auch nicht stören, wenn live wie auf dem Album eine Prise Beatles aus der «Sgt. Peppers»-Phase, Crosby, Stills & Nash sowie Zitate aus dem Musical «Hair» in die Hommage eingestreut sind. Zum Glück ist Erika Stucky keine Puristin. So bleibt, was sie macht, immer überraschend – wild und wunderbar, um mit Astrid Lindgren zu sprechen. Und vielleicht trägt die Pippi des Pop auch diesen Sonntag wieder die Ringelstrümpfe, die ihr so gut stehen?

Konzert: So, 8. 1., Progr Bern, 20.30 Uhr. CD: Doran, Stucky, Studer, Tacuma: «Call Me Helium» (Dobule Moon Records). (Berner Zeitung)