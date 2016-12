Thomas Berger sitzt am Flughafen von Amsterdam, als die Lichter ausgehen. Eigentlich hat er einen Geschäftstermin. Er war am Morgen von Zürich in die niederländische Metropole geflogen, noch am selben Abend will er zurück. Seine Frau Susanne ist hochschwanger. Es kann jeden Moment losgehen.

Jetzt aber geht nichts mehr. Der Strom ist weg, Totalausfall. Auf dem Flughafen sieht es aus wie auf einem Campingplatz. Berger will nach Hause, zu seiner Familie, um jeden Preis. Schliesslich heuert er einen Fahrer an; gibt ihm alles, was er hat. Auf einer Raststätte auf halber Strecke ist Schluss. Das Benzin ist ausgegangen. Und es gibt keine funktionierenden Tankstellen. Weil eben der Strom weg ist. In halb Europa. Der Blackout dauert an, einen ganzen Tag, zwei Tage, noch länger. Der Verkehr bricht zusammen. Spitäler behandeln nur noch Sterbenskranke. Menschen in Altersheimen frieren. Es gibt Plünderungen. Bürgerwehren formieren sich. Militär, Zivilschutz und Feuerwehr versuchen, Notversorgung und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und Susanne Berger wartet im Spital auf die Entbindung.

Was ist passiert? Ein Terror­anschlag? Ein Unfall? Eine Erpressung? Haben am Ende die Russen die Finger im Spiel? Und, im Moment viel wichtiger: Wann kommt der Strom zurück? Was muss geschehen, damit wieder Normalität einkehrt? «Tagesschau»-Mann Fischlin spielt sich selbst

Es ist ein beklemmendes Szenario, das SRF am Berchtoldstag in einem nie da gewesenen Megaprojekt skizziert. Während neun Stunden beschreiben die Fernsehmacher die Folgen eines tagelang andauernden Stromausfalls in vielen Teilen Europas.

Kernstück des sogenannten Thementags ist der fiktionale Dokumentarfilm «Blackout». Er erzählt aus verschiedensten Perspektiven, welche Auswirkungen ein solches Ereignis haben könnte. Zu Wort kommen echte Experten und erfundene Protagonisten. Die schwangere Susanne Berger (Vivianne Moesli) und ihr gestrandeter Mann Thomas (Thomas Mathys) sind zwei davon. «Tagesschau»-Moderator Franz Fischlin spielt sich selbst. Er informiert während des Blackout die Bevölkerung über das Radio. Gesendet wird mit Notstrom.

Eingebettet ist der Film in eine mehrstündige Livesendung, in der weitere Experten das Gezeigte einordnen. Im Film werde zwar ein fiktionales Ereignis dokumentiert, schreibt SRF. Das Szenario aber sei realistisch. Stefan Brem, Chef Risikogrundlagen und Forschungskoordination beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz, sagt: «Ein Blackout, wie ihn SRF skizziert, gehört zu den grössten Katastrophen­risiken der Schweiz. Es handelt sich keineswegs um ein aufgebauschtes, sondern um ein ernst zu nehmendes Thema.» Beim Berner Energieunternehmen BKW sieht man das ähnlich.

Nicht alle Darsteller überzeugen

Drei Episoden des insgesamt achtteiligen Films kann man auf www.srf.ch/blackout bereits vor der Ausstrahlung sehen. Das reicht, um festzustellen, dass nicht alle Darsteller in «Blackout» überzeugen. Der schwangeren Susanne Berger etwa nimmt man ihre wachsende Verzweiflung nicht so ganz ab, dem Häftling und Rettungssanitäter Mike Tanner (Diego Valsecchi) seine durchgeknallte Art ebenso wenig.

Diese schauspielerischen Schwächen fallen allerdings nicht ins Gewicht: Zu packend ist das Grosse und Ganze in diesem Film. Mit jeder Minute realisiert man als Zuschauer mehr, dass ein Blackout etwas ist, an das man nie denkt, nie zu denken wagt. Dass es etwas ist, von dem man sich einfach nicht vorstellen kann, was es bedeutet. Der Film macht es einem klar, mit jeder Minute schmerzhafter: Ein Blackout ist eine Katastrophe.

Und Thomas Berger? Er sitzt an Tag 2 der Katastrophe noch immer auf einer Raststätte im Niemandsland fest. Ob er es rechtzeitig nach Hause zu seiner Frau schafft, um bei der Geburt seines zweiten Kindes dabei zu sein? Ob je wieder Normalität einkehrt?

«Blackout»: Mo, 2. Januar, 13–22 Uhr, SRF 1. (Berner Zeitung)