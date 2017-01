Eine hundskommune Agenda, sagen Sie? Nein, ein Bullet Journal ist mehr: Ein kreatives Ordnungssystem, eine analoge Lebenshilfe und nicht zuletzt ein Archiv auf Papier.

«Bullet» heisst Auflistungspunkt, und deshalb eignet sich das Bullet Journal auch für Listenfreaks. Und für Ordnungs­hüter alter Schule. Aber auch für Papieragenda-Verteidiger, Menschen, die immer etwas am Malen oder am Zeichnen sind, und solche, die das Gefühl lieben, etwas abhaken zu können.

Auch Leute, die schon einmal die Erfahrung gemacht haben, dass der digitale Kalender verschwunden, gelöscht oder schlicht durcheinander geraten ist, werden Bullet Journaling lieben. Diese Art von Tagebuch erobert gerade die ­Lifestylewelt, vor allem auf den ­Social Media begegnen einem die Journale neuerdings ständig: ­Instagram, Youtube, Facebook – überall sind Anleitungen und Inspirationen zu sehen. Und ­wäre nicht der «internationale Tag der Handschrift», der jährlich am 23. Januar stattfindet, der perfekte Anlass, Bullet Journaling auszuprobieren?

Der Erfinder dieser erweiterten Agenda, Ryder Carroll, ist Entwickler von digitalen Produkten mit Sinn für analoge Anliegen. Weil auch er viele Notizen auf Post-its machte und trotzdem die Übersicht behalten wollte.

Er suchte nach einem System, mit dem er «die Gegenwart organi­sieren, die Vergangenheit im ­Auge behalten und die Zukunft planen» konnte. Das Bullet Journal sei ein «analoges System fürs digitale Zeitalter», erklärt er in seinem Tutorial.

Version sauber

Seine sehr saubere Version eines BuJo, wie die Journale mittlerweile abgekürzt werden, ist einfach anzulegen: Man braucht einzig ein Notizbuch (im Moment sind jene von «Leuchtturm 1917» sehr en vogue) und einen Stift. Man gehe folgendermassen vor:

1. Die ersten beiden Seiten des Buches sind Inhaltsverzeichnis. Alle Seiten werden nummeriert.

2. Auf den weiteren Seiten folgen eine Halbjahresübersicht (sechs Felder mit je einem Monat), in die man einträgt, was man grob geplant hat in den nächsten sechs Monaten.

3. Auf einer neuen Seite folgt der Monatskalender (Bild links). Darin werden wichtige Termine und Deadlines eingetragen.

4. Schliesslich ein Wochen­kalender (siehe grosses Bild). Wer es ganz genau machen will, legt auch einen Tageskalender an. Die leeren Seiten neben der Wochenübersicht eignen sich wunderbar für Kritzeleien, für Ideen, Inspirationen und so weiter.

Im Video die Anleitung des Erfinders (auf englisch):

Version chaotisch

Sie haben es gemerkt: Der Anfang ist sehr aufwendig. Doch es lohnt: Einmal angelegt, funktioniert das Bullet-System das ganze Jahr über, es ist flexibel. Dieses Papier ist sehr geduldig, und Aktualisierungen machen mehr Spass, als sie es in einer digitalen Agenda tun: Es ist einfach ein gutes Gefühl, eigenhändig ein Häkchen unter etwas zu setzen.

Das Gute am Bullet Journaling ist natürlich auch, dass man das Gefühl bekommt, man habe alles erledigt, ohne tatsächlich etwas erledigt zu haben. Allerdings kann das System eine Möglichkeit sein, den Alltag etwas überschauen zu können. Eine simple Agenda? Es ist mehr. Tagebuch, Planer, persönliches Archiv. Und definitiv einen Versuch wert.

Eine ausführlichere Anleitung im Video (engl.):

Ryder Carrolls Website: www.rydercarroll.com; Instagram: z. B. #bulletjournaljunkies oder #bulletjournalcommunity (Berner Zeitung)