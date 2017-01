«Meine Besten» – eine Spezialedition der 12-App

Wenn der deutsche Dichter Heinrich Heine in seinem Pariser Exil schlaflose Nächte wälzte, resultierte das in Poesie, die noch heute jedes Schulkind kennt. «Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht…», beginnen seine «Nachtgedanken». Zur Zeit der Niederschrift waren seine Werke in Deutschland verboten, der Dichter lebte seit zwölf Jahren im Exil, und der Gedanke an die Heimat, die Freunde und die Mutter bereitete ihm Sorgen.

Zeigt heute, was Journalismus auch noch kann: TA-Hintergrund-Redaktorin Michèle Binswanger.

Auch Journalisten haben manchmal schlaflose Nächte, wenn sie an ihren Beruf denken. Wie nie zuvor stehen sie unter wirtschaftlichem und ideologischem Druck, die Mittel werden weniger und die Arbeitsbedingungen nicht besser. Und fast wöchentlich verabschieden sich erfahrene Kollegen aus dem Metier, weil sie darin keine Zukunft mehr sehen.

Die gute Nachricht ist: Sie beginnen deswegen nicht zu dichten. Und ein Blick ins Archiv 2016 zeigt, dass zum Trübsalblasen wenig Grund besteht. Wenn über Qualitätsjournalismus und Relevanz gesprochen wird, meinen die Leute damit meistens klassische Recherchestücke oder Politberichterstattung. Ich habe für die 12-App eine Auswahl von Interviews, Features und Glossen zusammengestellt, die zeigen, was Journalismus auch noch kann. Unglaubliche Geschichten erzählen, Sachverhalte pointiert auf den Punkt bringen, zeigen, was Menschen antreibt und wozu sie fähig sind. Denn auch die grossen, weltpolitischen Ereignisse gründen im Menschlichen, allzu Menschlichen. Das sind die Geschichten, an denen man nie das Interesse verlieren wird.

Ein ganzes Bündel solcher Geschichten durfte ich für die 12-App-Leser zusammensuchen. Drei davon gibt es hier in der Vorschau. Ich wünsche Ihnen eine gehaltvolle Lektüre.

Michèle Binswanger

