«Plötzlich spürte ich den Druck, auszuflippen»

Seine allerersten Schulaufgaben hat Christian Meier (55) bis heute nicht vergessen. Auf einem Blatt mit 5-mm-«Hüseli» soll der Erstklässler fünf Punkte einzeichnen, die sich zu einer geraden Linie verbinden lassen. Das Häuschenraster verschwimmt vor seinen Augen zum ausweglosen Labyrinth. In diesem Chaos setzt er einen ersten Punkt und denkt: «Da werde ich nie fertig.» Seine Mutter aber ordnet an: «Du gehst nicht raus zum Spielen, bevor du fertig bist.»

Später in der Jungwacht kann Meier nicht barfuss über Kieselsteine laufen. Er führt den Schmerz auf zu wenig Hornhaut zurück. Aber eigentlich verspürt er gar keinen Schmerz, sondern eine übergrosse Empfindlichkeit. Den anderen kann er das nicht ­erklären. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, sagen sie. Meier ist kein Indianer. Wenn er mit Lego spielt, ist er total in sich versunken. Bei anderen Betätigungen aber lässt seine Konzentration schnell nach. Seine Mutter begreift: Der Bub ist anders. Sie glaubt an ihn, fördert ihn. Auch das jüngste der vier Kinder soll sich aber an der Haushaltarbeit beteiligen. Am Samstag muss er den Boden fegen. Für Meier ist es eine öde Repetition, eine Folter.

Erst seit anderthalb Jahren weiss er, dass sein Leiden am Häuschenpapier, an den Kieseln und der Fegbürste denselben Auslöser hat. «Seit der Pubertät war mein Leben mit Leiden verbunden und hat bei anderen Leiden verursacht», sagt er in seiner hellen, karg eingerichteten Wohnung in Zürich. An den Wänden hängt fast nichts. Ein Spiegel. Darüber ein Hirschgeweih. Gefunden hat er es bei einem Outdoortrip. Meier braucht drinnen und draussen Leere und Ruhe. Weil bei ihm alles «schnell viel zu intensiv» wird.

Wenn er erzählt, springt er von einem Thema zum anderen. Er rennt erzählend durch Erinnerungen. Und landet dann bei starken Sätzen: «Viele meiner Beziehungen zerbrachen, weil ich urplötzlich den Druck spürte, auszuflippen oder um mich zu schlagen.» Er habe versucht, sich einzupassen – und habe das nie geschafft. Wie erklärte er sich ­dieses nicht salonfähige Verhalten? «Ich dachte, ich hätte einen schlechten Charakter», sagt er.

Christian Meier

Meier geht zum Psychologen, sucht nach einem Kindheitstrauma. Er findet keines. Auf der Suche nach dem Quell seiner Un­ruhe stösst er 2015 auf die Beratungsstelle ADHS20plus.ch. Er erfährt dort, dass auch Erwach­sene am Syndrom des Aufmerksamkeitsdefizits und der Hyperaktivitätsstörung leiden können. Nach einem Beratungsgespräch fällt es ihm wie Schuppen von den Augen: So bin ja ich.

Er ist endlich am Ende seiner ­Suche angelangt und sieht sein sprunghaftes Verhalten in neuem Licht. Weil er ADHS hat, ist er intuitiv erst spät Vater einer heute 9-jährigen Tochter geworden. In jüngeren Jahren hätte er Babygeschrei nicht ertragen. Wegen ADHS vermied er die Reibungen in Teams und machte sich früh selbstständig. Wegen ADHS war er ein höchst innovativer, aber überforderter Chef, der auch Türen knallte und Dokumente verschlampte. Seit 2015 betrachtet Meier sein Leben nicht mehr als eine Chronik des Versagens. Das ist eine grosse Erleichterung. Er fragt sich nun: «Was ist die artgerechte Haltung für mich?»

Wenn Meier sein Berufsleben beschreibt, ist es, als ob er dessen Verlauf erst jetzt richtig ver­stehen würde. Nach der Lehre als Elektromechaniker hilft ihm ein Lehrer, die Klippen der öden Routine zu umschiffen. Was soll er arbeiten? Er beginnt noch eine Bauernlehre. Die Natur, die Ruhe, das Bedienen der Maschinen gefallen ihm, die Stallarbeit aber ist wie das Bodenfegen. Er bricht die Lehre ab. Im Technikum stösst er auf das Feld der nach­haltigen Energie. Ein erfahrener Unternehmer macht ihn zum Entwickler. «Er hat mich entdeckt», sagt Meier.

Zwei Jahre arbeitet er in den USA im Silicon Valley. Dort verbindet Meier die Theorie mit der Praxis. Das ist sein Ding: Ausdenken, umsetzen, anwenden.«Wenn mich etwas nicht interessiert, wenn ich keinen Sinn sehe, kann ich mich unmöglich dazu prügeln», erkennt er. Zurück aus den USA heuert er 1991 in der Schweiz bei Alpha Real an, einer der weltweit ersten Solarfirmen. Als sie schliesst, ist Meier von der Solarenergie angefixt und gründet als Selfmademan seine erste Firma. In den besten Zeiten des anbrechenden Solarzeitalters beschäftigt er mehr als 25 Angestellte. Er muss einen Geschäftsführer anstellen. Als er Routine zu spüren beginnt, verkauft er seine Firma und landet in einem Burn-out.

Derzeit ist er im Modus des Sabbaticals und sortiert sein Leben neu. «Zum Glück lebe ich in einer Zeit, in der Autonomie, Individualität und Diversität zählen», sagt Meier. Er schätzt, wie leicht man im Internet und mit Kreativität ein Business starten kann. Drei Einmannfirmen hat er gegründet. So die Coachingplattform www.light.coach für Leute mit seinen Schwierigkeiten. Er bietet an, was ihm ein Leben lang gefehlt hat. Nimmt er gegen ADHS Medikamente? «Nein», sagt er, er habe seine Selbstfürsorge verbessert, das helfe ihm mehr. Er versöhnt sich mit seinem Leiden, vermeidet, was ihm nicht guttut. «Ich nehme keine Drogen, ich vertrage nicht einmal Kaffee, ich schaue nicht TV, denn ich bin ja dauernd berauscht, mein Leben fühlt sich an wie ein Mega­kino.» (Berner Zeitung)