Korsika, die dufte Insel

Zeltplätze zum Träumen

U Stazzu ist nicht einfach ein Campingplatz, sondern ein Gesamtpaket: Der ein bisschen vergessene Flecken an der Spitze des Cap Corse, dort, wo auch der Küstenwanderweg Sentier des Douaniers vorbeiführt, ist ein Rückzugsort, an dem man nichts vermisst, auch, weil die Zivilisation ganz nahe liegt. Achtung: Keinesfalls soll man auf seinen Beinamen «Camping de la plage» hereinfallen. Zwar liegt der Strand am Ende der Pferdeweide nur ein paar Gehminuten Richtung Dorf, Macinaggio, hin, zwar leuchtet dort das Wasser türkis und dunkelblau, doch das ist alles nur Vorgeplänkel auf den «richtigen» Strand. Tamarone liegt nördlich, also genau auf der anderen Seite des Zeltplatzes, und ist zu erreichen über eine staubige, abenteuerliche Küstenstrasse. Was jetzt wilder klingt, als es ist – aber man muss vorbereitet sein, auf das Restaurant und den Strand, die einen dort erwarten: Wie eine alte Piratenschenke schauts aus, und auch der Strand ist wild und schroff – und sau­ber. Ja, dieser Rückzugsort gehört auch ein wenig zu U Stazzu. Luxus ist nicht zu erwarten hier, auf diesem lauschigen Platz an der «Fingerspitze» Korsikas, wo sowieso alles ein bisschen ver­wilderter ist als im lieblichen, touristischen Süden. Die Plätze sind sehr schattig, die einfachen sanitären Anlagen sehr sauber, und wer will, kann sein Handy bei der Réception aufladen lassen. Was wohl nicht nötig sein wird. Wi-Fi gibt es nicht. Geht das Essen oder das Trinken aus, ist man schnell im Städtchen (10 Minuten zu Fuss), wo man dann garantiert auch wieder hängen bleibt. Zu bequem sind die Stühle der Hafenbars, zu köstlich das Essen in den beiden Restaurants, zu legere das Leben allgemein hier oben.



Ebenfalls einfach, aber ein bisschen touristischer und nicht mehr ganz so wild lebt es sich auf dem Campingplatz Chez Antoine. Er liegt an der Bucht gegenüber von Propriano im Südwesten und hat neben dem Bäcker, der jeden Morgen um 8 Uhr seine Pains au chocolat und Baguette direkt verkauft, ein grosses Plus: Er liegt am Strand. Kurz: Wer am Morgen aus dem Zelt kriecht, Wasser aufsetzt, zu den sauberen sanitären Anlagen läuft und sich dann einen Kaffee eingiesst, kann nur wenige Minuten nach dem Aufstehen Frühstück mit Aussicht geniessen. Oder einen Morgenschwumm. Chez Antoine verfügt über den perfekten Badestrand, eine Pizzeria und das Zeltplatzrestaurant bieten super Essen. Einkaufsmöglichkeiten gibt es ein paar Kilometer entfernt in den Supermärkten von Propriano. Vorsicht ist einzig bei Wohnmobilen oder Anhängern geboten: Die Zufahrtsstrasse zum Platz ist sehr, sehr steil und eng. nk