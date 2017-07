ADHS: Permanente Gefahr der Überhitzung

Es gibt Menschen, denen die ei­gene Berufslaufbahn wie eine Achterbahn der Abstürze und Wiederaufstiege vorkommt. Sie können sich schlecht in ein Team einfügen, fühlen sich schnell gemobbt und fliegen raus. Oder sie kündigen selbst, weil sie ein Job schnell langweilt.

Haben sie eine neue Stelle gefunden, stehen sie oft vor Ablauf der Probezeit ­wieder auf der Strasse, weil ihre Lernkurve anfangs zu langsam ansteigt. Bekommen sie einen neuen Chef, geht nach stabilen Berufsjahren plötzlich gar nichts mehr, sie fühlen sich dauerkritisiert, und ihre Leistungskurve stürzt ab.

Mehrfaches Leiden

Viele, die im Job immer wieder an den gleichen Hürden scheitern und ihre Freunde dauerstrapazieren, können sich ihr Lebenschaos nicht erklären. Erst seit ­einigen Jahren verschafft ihnen eine Diagnose Klarheit. Sie leiden an ADHS – dem Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom. Lange schienen nur Kinder und Jugendliche davon betroffen zu sein. Im Erwachsenenalter, so die gängige Meinung, wächst sich ADHS aus. Heute weiss man es besser: Auch rund 4 Prozent der Erwachsenen haben ADHS.

Gestandene Berufsleute lebten oft jahrzehntelang mit dem Handicap, ohne es zu ahnen. Es ist im Erwachsenenalter auch schwieriger zu erfassen, weil es sich tarnt. «Bei Erwachsenen schwindet die Hyperaktivität, dafür treten Sekundärsymptome auf: die Verbitterung über sich wieder­holende Pannen, aber auch Panik und Angststörungen», sagt der Psychiater Heiner Lachenmeier, ADHS-Spezialist mit eigener Praxis in Affoltern am Albis. 75 Prozent der Erwachsenen mit ADHS haben noch andere psychische Beschwerden: Sie neigen zu Burn-out, Depressionen, Schwierigkeiten mit dem Sozialverhalten und Suchtgefahr.

Wehrlos gegen Reizflut

«ADHS kann man nicht messen wie den Blutzucker bei Diabetes», sagt Lachenmeier. Man erkennt es an Symptomen und auffälligem Verhalten. Über das Syndrom gibt es zwei Ärztemeinungen. Für die einen ist ADHS eine Krankheit, für die anderen eine menschliche Normvariante wie etwa die Homosexualität. Was die Forschung heute weiss: ADHS ist die Folge einer eingeschränkten Filterfunktion bei all den Informationen und Reizen, die auf einen Menschen einprasseln.

Zwei Botenstoffe entstehen im Körper von Menschen mit ADHS in zu geringem Masse: Dopamin, das unwichtige Reize unterdrückt, und Noradrenalin, das wichtige Reize hervorhebt. Die Folge: Man fühlt sich von Reizen überflutet und kann diese nicht richtig gewichten. «Menschen mit ADHS können in Alltagssituationen leicht die Orientierung und den Überblick verlieren, sie fühlen sich dann schnell überlastet», beschreibt Lachenmeier das Syndrom, das er selber hat. Simple Entscheide fallen Leuten mit ADHS schwer und rauben ihnen viel Energie. Das führt zu rascher Erschöpfung, Unsicherheit und Angst. Betroffene geraten in eine Negativspirale. Werden sie kritisiert, fühlen sie sich oft als ganze Person infrage gestellt.

Sich auf eine Sache zu konzen­trieren, fällt Menschen mit ADHS schwer, sie wirken chaotisch, ablenkbar und vergesslich. «Wer ADHS hat, ist aber gleichzeitig zu einer Hyperkonzentration fähig und kann stark fokussieren auf Dinge, die ihn interessieren», differenziert Lachenmeier. ADHS-Betroffene können hoch talentiert und in ihrer Begeisterungsfähigkeit überschwänglich sein.

In Berufsteams oder im Umgang mit Vorgesetzten ist das Zusammenspiel von periodischer Kritikunfähigkeit, Aufmerksamkeitsschwäche und Hyperkonzentration ein explosiver Mix. Betroffene entwickeln aber laut Lachenmeier besondere Bewältigungsstrategien. Sie lernen etwa, aus der Flut von Eindrücken ein Gesamtbild zu extrapolieren. Oder sie lassen sich eine Sache mehrmals erklären, um mehr Zeit zu haben, sattelfest zu werden. Oft ist das die bessere Strategie, als dem Chef gleich die Diagnose aufs Brot zu streichen.

Offenes Bekenntnis zu ADHS

Mit dem Medikament Ritalin lässt sich der Dopamin- und Noradrenalin-Haushalt im Körper steuern. Bei Leuten ohne ADHS wirkt es wie eine stimulierende Droge. Heiner Lachenmeier rät nicht generell zur Einnahme von Medikamenten. Deren Einsatz müsse individuell abgeklärt werden. Zentral sei, dass Menschen mit ADHS ihre Veranlagung akzeptierten und verstünden, wie sie funktionieren. Wichtig sei auch, den Partner oder die Partnerin aufzuklären und sein Lebenstempo zu drosseln, um im Entscheidungsstress nicht auszubrennen.

Es kann ermutigend sein, sich offen zu ADHS zu bekennen. In den USA haben sich Hollywoodpromis oder Showstars geoutet. Etwa die Schauspieler Will Smith, Emilia Clarke und Emma Watson oder die Sängerinnen Britney Spears und Courtney Love. Auch in der Schweiz bekennen sich öffentlich bekannte Personen zu ADHS, so der Kabarettist Bänz Friedli oder der Entertainer und Moderator Michael «Grosi» Grossenbacher.

ADHS sei vor allem unter Lehrern, Journalisten oder Künstlern verbreitet, sagt Heiner Lachenmeier, also in Milieus, in denen kreatives und spontanes Arbeiten ein Vorteil sei. In der Schweiz bietet die Info- und Beratungsstelle ADHS20plus.ch Betroffenen professionelle Hilfe an. Die Organisation legt ihren Fokus auf die besonderen Eigenheiten, Stärken und Fähigkeiten von Menschen mit ADHS.

