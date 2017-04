Ganz aus dem Häuschen

Nach dem Tischgebet und anschliessendem «Wohl bekomms» wurde das Schneckenmahl in vielen Schweizer Kapuzinerklöstern eröffnet. Meistens zur Fastenzeit. Als Dankeschön an die geladenen Behörden, die für Klöster und Klosterschulen Erlasse gewährten (etwa für Wasser, Strom und Holzlieferungen).

Im Kanton Nidwalden zum Beispiel hatten die Kapuziner seit 1878 jedes Jahr die Regierung zu einem Schneckenessen eingeladen. Erst Ende der 1960er-Jahre wurden im Kapuzinerkloster Stans zum letzten Mal Schnecken aufgetischt, sie wurden danach durch eine andere Speise abgelöst.

Da das Essen jeweils auf 11.30 Uhr angesetzt war, musste die vorausgehende Regierungsratssitzung um 11.15 Uhr abgebrochen werden. Im lang gezogenen, prachtvollen Refektorium des Klosters nahmen an den bescheiden gedeckten Tischen die Geladenen Platz, streng geordnet nach behördlichen und klösterlichen Hierarchiestufen.

Nach der Suppe, aus mächtigen Metallschüsseln geschöpft, benutzte der Landammann die Essenspause, um Aufgaben und Anliegen der Regierung darzulegen, aber auch, um den Kapuzinern für alles zu danken, was sie Land und Leuten, in Kirche und Schule, am Krankenbett und an der Klosterpforte Gutes getan hatten.

Schneckengarten

Dann kamen die Schnecken. Ein Gericht mit nachweislich kuli­narisch-franziskanischer Tradition. Doch was für Schnecken? In unseren Breitengraden weit verbreitet ist die Weinbergschnecke. Das Kloster Stans hatte einen kleinen Schneckengarten. Eine mit Drahtgeflecht eingefasste Grube. Dort hinein legte man das Jahr hindurch alle erwachsenen Schnecken. Gefüttert wurden sie mit Gemüseküchenabfällen, Salatblättern und Löwenzahn.

Serviert wurden sie dann auf dem Kuchenblech. Später in gusseisernen Pfännchen. Zum Teil tröpfelte die Kräuterbutter noch aus den Häuschen. Als Essutensilien gab es ein spezielles Besteck, die Schneckenzange, mit welcher man die heissen Häuschen erfasste, und ein «zwei­zackiges Schneckengä­beli», um das Fleisch heraus­zugrübeln.

Es funktionierte auch mit zwei Brotrinden (anstatt der Zange), zwischen welche die Schnecke geklemmt wurde, denn das Gehäuse war ofenheiss. Auch servierte man zu den Schnecken oft noch Sauerkraut, was sich besonders gut zu den nicht leicht verdaubaren Schnecken eignete. Vor allem dann, wenn diese ganz und nicht zerkaut geschluckt wurden. Auf das zarte Schneckenfleisch zu beissen, war schon immer nicht jedermanns Sache.

Schneckengeschirr

Heute geht es bei der Zubereitung immerhin viel einfacher. Liebhaber posten im Haushalt­geschäft das Schneckengeschirr: ofenkompatible Schneckenpfännchen, in welche die ganzen Häuschen gefüllt mit Butter ­reinkommen, oder feuerfeste, meist aus Porzellan hergestellte Schneckenpfännchen, geeignet für die Konservenschnecken ­ohne Häuschen.

Auch geeignet sind Tim­bale-Förmchen für ein Schneckenragout und Suppenteller für eine Schneckensuppe.

Auch einen eigenen Schneckengarten braucht es nicht mehr. Dafür gibt es Zuchten. Etwa die von Armin Bähler mit seiner Schneckenfarm in Elgg im Zürcher Oberland. Mit seiner Aussage «Schnecken zu essen, ist den Leuten weniger suspekt, als Grillen, Heuschrecken, Mehlwürmer und Co. zu essen» gehen wohl viele einig.

Schnecken kann man heute konserviert, das heisst pfannenfertig vorgekocht kaufen, zum Beispiel unter www.schneckenfarm.ch oder auch in Delikatessengeschäften.

Schneckenrezept

Während unserer Gastgeberzeit* pilgerte ich mit meiner Frau jeweils ins Elsass, um uns in einer gutbürgerlichen Beiz Weinbergschnecken auftischen zu lassen. So kupferte ich im «Aux Armes de France» in Ammerschwihr das Rezept der «Timbale aux Escargots au Riesling d’Alsace» ab für unsere Gäste im Dallenwiler Giessenhof.

Das Rezept habe ich leicht abgeändert, anstelle des Rieslings wurde mit Walliser Johannisberg parfümiert. Die Gemüsebrunoise ersetzte ich mit einer feinen Julienne. Die Schnecken habe ich mit Schalotten angedünstet, dann abgelöscht mit dem Wein, kurz reduziert und aufgefüllt mit Doppelrahm.

Gemüsejulienne rein, aufgekocht, abgeschmeckt mit etwas Zitronensaft, Pfeffer und Worcester­shire-Sauce. So fand mein Schneckenragout in den 1980er-Jahren Einzug in eine der ersten Ausgaben des «Gault Millau».

Ganz aus dem Häuschen seien heute auch die Gäste seiner Brasserie Le Mirage in Stans, sagt beispielsweise Walter Blaser. Was einst in den Klöstern seine Tradition hatte, ist heute in Brasserien, Bis­tros, aber auch in der gehobenen Gastronomie auf dem Spei­seplan. Als Schneckensüppchen oder unter einen Risotto gemischt.

Als Schneckenragout mit einer sämigen Burgunderweinsauce ins Pastetli gefüllt. Auf dass die Schnecken wieder ihr Häuschen haben.

* Herbert Huber (74, Stansstad NW) führte unter anderem das Goldene Kreuz in Gerzensee, den Giessenhof in Dallenwil und die Stanser Linde. Seit 1992 ist er als Gastrojournalist und -berater tätig.

Das Rezept für «Escargots à la provençale»

Rezept: Brasserie Le Mirage in Stans. Vorspeise, 4 Töpfchen à je 6 Schnecken. Zutaten: 24 Burgunderschnecken aus der Dose, 400 g Butter (grosszügig bestreichen – deshalb 400 g!), 2 kleine Schalotten, 4 cl Weisswein, 40 g Petersilie, 3 Blätter Basilikum, etwas Thymian, 2 Zehen Knoblauch, Saft einer Zitrone, Salz und Pfeffer zum Abschmecken, 2 Eigelb.

Vorbereitung: Butter auf Zimmertemperatur bringen. Schalotten, Knoblauch, Basilikum, Petersilie, Thymian feinhacken. Schalotten in wenig Butter dünsten, mit Weisswein ab­löschen und weichgaren, danach kaltstellen. Schnecken gut mit heissem Wasser abspülen, abtupfen und in die Caquelons füllen.

Zubereitung: Butter schaumig rühren. Schalotten, Knoblauch und Kräuter beigeben. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone abschmecken. Eigelb unter die Butter ziehen. Butter grosszügig mit einem Spachtel über die Schnecken im Töpfchen glatt verteilen. Etwa 10 Minuten im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen über­backen. Dazu serviert man klassisch Baguette.hh (Berner Zeitung)