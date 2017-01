Im Beziehungsdschungel gestolpert

«Es tut mir echt leid, dass ich euch den Abend verderbe», beteuert Simon (Ulrich Bähnk). Seit Jahren treffen sich Simon, Paul (Mathieu Carrière) und Max (Justus Carrière) zum Pokern. Das grosse Beziehungslos haben alle drei nicht gezogen. Eines Abends erscheint Simon zu spät und platzt heraus: «Ich habe Estelle umgebracht!»

Was dann folgt, entpuppt sich als Psychogramm der Freundschaft mit «Was ich dir immer schon mal sagen wollte». Weichei Paul, ein angesehener Rheumatologe, will Simon ein Alibi geben. Pedant Max, seines Zeichens Radiologe, möchte Simon eher nicht mit einer Falschaussage decken. Die Polizei muss her, ist Max überzeugt. «Wieso hast du Estelle eigentlich umgebracht?», wollen die Freunde wissen.

Simon, Besitzer von zwölf Friseursalons, einer Villa, einem Pool und einem Hund, erzählt zögerlich, Estelle habe ihn zweimal geohrfeigt. Paul und Max ziehen dem Gattinnenwürger jedes Detail aus der Nase. Sie habe auf dem Bett gelegen und telefoniert: «Sie lachte, wie eine Frau lacht, die mit einem Mann spricht, der mit ihr schlafen will.» Dann habe sie gesäuselt: «Ich mag auch schmutzige Worte.»

Als sie entdeckt habe, dass ihr Mann sie belausche, sei das Telefonat schnell beendet gewesen. Erst habe sie ihn geohrfeigt, dann habe er ihr den Hals umgedreht, gesteht Simon. Danach habe er sich gut gefühlt. Paul hält die Freundschaft hoch, Max ätzt dagegen.

Als der Verdacht aufkeimt, dass Simon ein Verhältnis mit Pauls Tochter haben könnte, wendet sich das Blatt. Nun fordert der angewiderte Vater Simons Kopf. Max schimpft Paul einen Feigling, Paul touchiert mit «dementes Arschloch». Dann ruft die Polizei an. Estelle ist gar nicht tot und hat ihren Mann wegen versuchten Mordes angezeigt.

Wie weit darf man gehen?

Die deutsche Fassung «Unsere Frauen» von Kim Langner unter der Regie von Jean-Claude Berutti unterhält bestens. Niemand im Publikum möchte in der Haut der Protagonisten stecken. Doch durchs Schlüsselloch in Abgründe zu schauen, hat schon immer Spass gemacht.

Auf Augenhöhe agieren die hochkarätigen Schauspieler Mathieu und Justus Carrière (im wirklichen Leben Cousins) sowie Ulrich Bähnk, denen es eine Wonne zu sein scheint, sich die Rollen überzustreifen. Fein gezeichnet verkörpern sie die Charaktere jener Männer, die im Beziehungsdschungel irgendwie von gierigen Schlingpflanzen zu Fall gebracht wurden. Die Frage «Wie weit darf man für einen Freund gehen?» ist damit nicht beantwortet. Aber schön, darüber gesprochen zu haben. (Thuner Tagblatt)