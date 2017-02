Ein ganz grosser Wurf – ins Abseits

Grobe Hände greifen in die klaffende Bauchwunde der brüllenden Fabienne Villiger. Sie wühlen in den Innereien herum, zerren ein blutverschmiertes Etwas heraus, und die Live-Cam zoomt auf den Kloss: Es ist ein Baby. Dürr, zerbrechlich, aber voll entwickelt. Lebensfähig – aber tot. So, wie die vielen Trisomie-21-Kinder, die noch im Mutterleib totgespritzt werden und das Licht der Welt nie erblicken.

Den Zuschauern stockt der Atem, und das nicht zum ersten Mal während des zweistündigen Abends mit dem Titel «Die 120 Tage von Sodom». Genau, das soll so sein. Schliesslich geht der schweizerische Theaterpionier Milo Rau, den man gross nennen darf, keine einfachen, abgelatschten Wege – so hob er beispielsweise die «Erklärung» des rechtsextremistischen Massenmörders Breivik auf die Bühne, liess im Kongo vor einem Theatergericht echte Bürgerkriegsverbrecher auftreten und entwickelte mit belgischen Kindern ein Stück über den Fall des Kindermörders Marc Dutroux; und man war hin und weg. Hier, in der Schiffbaubox, haut er sich buchstäblich mit einer Machete – und mit Pier Paolo Pasolinis blutigen Filmfantasien – einen Weg durchs gepflegte Glashaus der Sehgewohnheiten des bürgerlichen Theaters. Zusammen mit dem preisgekrönten Theater Hora, einem professionellen, nein, dem Theater von und mit Menschen mit einer geistigen Behinderung, filettiert Rau die Geschichte von den faschistischen, zu grausamen Sexspielen neigenden Herren von Salò, mit denen sie entführte Jugendlichen foltern.



Darf man das?



«Was geschieht, wenn man auf Behinderte guckt, die peinlichen Befragungen und Folterungen unterzogen werden?», fragt Rau in dem gescheiten Buch, das zur Uraufführung von «Die 120 Tage von Sodom» erschienen und mit glänzenden Essays bestückt ist, etwa von Klaus Theweleit, Stefan Zweifel, Dirk Pilz und Rolf Bossart; zusammen mit Milo Raus Interviews klamüsern sie dem Theaterbesucher bis ins Kleinste auseinander, was er da am Schauspielhaus Zürich zu sehen bekommt und wieso. Doch das ist die Theorie.

«Ich schaue seit 20 Jahren Theater, ich war oft begeistert, aber nie hat mich ein Abend wirklich beunruhigt», stellt der Theaterphilosoph fest, dessen Gedankenschärfe sich in den scharfen Schneidwerkzeugen zu widerspiegeln scheint, die in der finalen Folterorgie Finger, Zungen und Penisse abtrennen; die Köpfe skalpieren, Bäuche aufschlitzen. «Da fragt man sich doch: Gibt es das Beunruhigende überhaupt noch auf der Bühne? Wie könnte es funktionieren?» Der Abend sei der «demütige Versuch, klassische Theatermittel und Performance zu versöhnen», damit endlich wieder eine Art richtiges Theater entstehe; eben beunruhigendes Theater.

Und beunruhigt ist man. Aber nicht durch den Horror der sadistischen Szenen und auch nicht durch die unbarmherzigen Nackt- und Halbnacktauftritte der geistig behinderten Schauspielerinnen und Schauspieler des Theaters Hora, die ganz offensichtlich enthusiasmiert und kontrolliert bei der Sache sind und mit ihrem souveränen Spiel – als Handlanger der Täter und als Opfer – beeindrucken. Sondern alarmierend ist vor allem, dass sich – und das ist tatsächlich horribile dictu – eine gewisse, nun ja, Langeweile einstellt, während die Furchtbarkeiten passagenweise fast fliessbandhaft vorbeiziehen und die gekonnten, freilich altbekannten Brechungsmechanismen teils arg reflexhaft und routiniert wirken. Oder aber munter aus dem Projekt herauskullern.

Da berichten die elf Behinderten von ihren schönen und weniger schönen Erfahrungen mit Sex und Liebe, von ihrem Spass am Theater. Einer von ihnen, Remo Beuggert, der sich besonders für die Special Effects des Splatterkinos begeistert, führt als Regisseur durch dieses Making-Of des hochreflektierten Pasolini-Remakes. Und bisweilen knallen die Künstler des Disabled Theatres ihre Lust am Leidenspielen und Quälenspielen so auf die Bretter, dass der Pasoliniüberbau eigentlich nur noch stört. Auch die vier Mitglieder des Schauspielhauses, die die faschistischen Elitemonster geben müssen – Michael Neuenschwander, Matthias Neukirch, Robert Hunger-Bühler und Dagna Litzenberger Vinet – überzeugen da am meisten, wo sie in ihre Vergangenheit abtauchen oder von ihren Erlebnissen mit diesem Film sprechen anstatt ihn nachzuspielen.



Wir ficken und fressen uns übers Elend hinweg



Allerdings, so entgegnet man der inneren Nörgelstimme: Auch das mit der Langeweile soll wohl so. Milo Rau erzählt uns von der strukturellen Gewalt in unserer Gesellschaft. Er zeichnet die Maschinerie, die das Euthanasieprogramm der Nazis bis ins individuelle, aber gesellschaftlich erwartete Totspritzen von erkrankten Föten verlängert; in der die Nahrungsmittelspekulationen und der Rohstoffraubbau jährlich, täglich Menschenleben kosten und wir fickend und fressend darüber hinwegflagellieren. Einer, der seine «Kritik der postmodernen Vernunft» unter dem Lenin-Titel «Was tun?» veröffentlicht hat, erspart uns nichts, auch nicht die brutale Ödnis unserer gewalttätigen Verhältnisse. Und nicht unsere Schuld.

Gerade weil der Theatermacher uns nicht entkommen lassen will, zerdehnt er die Vergewaltigungen, das Hochzeitsmahl mit dem Scheissefressen, die Untersuchung der nackten Hintern bis ins schier Unerträgliche. Und man ist beunruhigt von der eigenen Unduldsamkeit. Das dauert und dauert, wenn Julia Häusermann ihren «Arschtanz» vorführt oder Gianni Blumer mit seiner Freundin Fabienne Villiger auf der weissen Matratze Liebe macht. Man ermüdet bald, wenn Noha Badir auf Robert Hunger-Bühler pinkelt, derweil der, als bös ironischer und masochistischer Fürst (stark!), ekstatisch Paul Celans «Todesfuge» rezitiert und seine Beschmutzung zelebriert.



Blicke in den Himmel



Immerhin: Es gibt auch in dieser Arbeit «nach Motiven von Pier Paolo Pasolini und Donatien Alphonse François de Sade» jene atemverschlagenden Augenblicke, die wir aus den anderen Stücken des 40-jährigen dramatischen Gipfelstürmers kennen: Momente, wo mental Vorhänge aufgerissen werden. Ja, da reissen ganze Theaterhausdächer auf, und man schaut gebannt in einen fernen Himmel, berührt und zerbrochen wie die Marionette am Ende von Milo Raus Stück «Five Easy Pieces», die gleichfalls aus einem Pasolini-Film auf seine Bühne marschierte.

In «Die 120 Tage von Sodom» setzt Bühnenbildner Anton Lukas denn auch auf die eine Seite eine plüschige Guckkastenbühne en miniature, eine Pfauenbühne, auf der drei Sessel und ein E-Klavier Platz haben. Im Fond hängt die riesige Leinwand; das Kreuz, an das Julia Häusermann am Schuss genagelt wird, fehlt nicht; und auf der anderen Seite steht die lange Tafel aus Pasolinis «Salò, oder die 120 Tage von Sodom». Dieses Arrangement bietet nicht nur eine Menge Raum für selbstreflexive Pasolini-Basteleien, sondern zum Glück auch für regelrechte Schockwellen: dann etwa, wenn die «normalen» Schauspieler sich in grossartig gemeiner Gönnerhaftigkeit zu den kleingewachsenen Behinderten auf den Boden hocken, um mit ihnen zu plaudern; oder wenn unser Blick, ohne Ablenkung durch Gewaltexzesse, auf Körper fokussiert wird, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und wir unwillkürlich zurückschrecken vor dem vermeintlich schlimmen Zurschaustellen des Unperfekten (von den lokalen Behindertenvereinen wird Milo Raus Arbeit mit dem Theater Hora übrigens begrüsst).

Da nämlich erfahren wir unsere eigene Gewalttätigkeit und unser hierarchisch geprägtes Schauen - und das in einer Deutlichkeit, die das zur Kenntlichkeit verzerrte Gewaltpanorama Pasolinis im Schiffbau nie erreicht. Gewalt ist halt nicht Gewalt, wie das Stück streckenweise suggeriert; und Abtreibung ist nicht sexuelle Schändung. Die überbordende Splatterästhetik samt permanenten Filmreferenzen zerbröselt unsere Aufmerksamkeit fürs Eingemachte ebenso wie die angestrengten Meditationen über eine (künstlerische) Erlösung. Als Julia Häusermann dann blutend am Kreuz hängt, wird jede Hoffnung darauf explizit abgeschmettert. Aber das trifft weniger als wenn sie sich, beim Typencasting zu Beginn des Abends, dem Weinen schlicht verweigert. Auch wir haben uns ein wenig verweigern müssen. (Tages-Anzeiger)