Ein Cyborg wacht im Bollwerk

Die Zeichen stehen auf Sturm: Düstere Regenwolken hängen über dem Bollwerk. Die ehema­lige Artilleriefestung aus Sandstein wurde 1492 erbaut. Zurzeit wird hier ein Stück eingeübt, das tausend Jahre später spielt, im Jahr 2492.

Die Gruppe Machina eX aus Hildesheim ist seit Anfang Mai vor Ort, probt bei jeder Witterung und hat die Räume mit geheimnisvollen Requisiten ausgestattet. Mit «Bastion 2492» präsentiert das Kollektiv im Rahmen des Festivals Belluard Bollwerk eine Aufführung zwischen Computerspiel und Theater.

Das Bollwerk ist seit je das Epizentrum des Festivals, doch erstmals in der 34-jährigen Geschichte des Events wird es als Spielstätte für ein einziges Projekt genutzt.

Das Ende der Welt

Clara Ehrenwerth, bei den Produktionen von Machina eX meist für Texte und Dramaturgie zuständig, führt bei «Bastion 2492» Regie. «Viele von uns sind in den Achtzigerjahren geboren und haben in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert», sagt sie. «Und ja, wir sind leidenschaftliche ­Gamer.»

Der Name der Gruppe ist ein Spiel mit den Worten ­«Deus ex machina», mit denen man im Theater ursprünglich das Eingreifen einer Gottheit bezeichnete. Heute steht der Begriff in der Dramaturgie für jede plötzlich eintretende Handlung, welche zur Lösung eines Konflikts führt.

In «Bastion 2492» wird der Zuschauer selbst zum Handelnden. Pro Spiel sind jeweils zwölf Teilnehmer zugelassen. Der deutsche Autor Viktor Kümel hat eine düstere Zukunftsvision entworfen.

«Dies ist die letzte Bastion der Menschen. Dies ist die letzte Geschichte der Welt. Denn die Welt ist in Brand, und nichts kann ihn mehr löschen.» Diese Botschaft vernehmen die Zuschauer am Anfang des Stückes über Kopf­hörer.

An der Grenze zum Menschen

Die 1989 in Freiburg geborene Schauspielerin Joséphine de Weck wurde speziell für dieses Projekt hinzugezogen. Sie führt die Zuschauer durch das Game. «Ich bin ein Cyborg und eine Art Wächterin», sagt die Frau in Latzhose, in der sie ein wenig wie die Videospielfigur Super Mario aussieht.

Das sei nur das Probe­kostüm, versichert sie. «Es wird schon ein bisschen mehr Science-Fiction.» Die französischsprachige Schauspielerin hat in Brüssel und Bern studiert und spricht so gut Deutsch, dass sie problemlos auch im deutschsprachigen Raum arbeiten kann. An ihrer Figur gefalle ihr, dass sie sich als Cyborg speziell fortbewege und sich gedanklich eng an der Grenze zum Menschen befinde.

Während des auf Deutsch und Französisch erzählten Spiels kommuniziert die Wächterin über Funk mit einer Art Rat, den man aber nicht zu sehen bekommt. Den Zuschauern gibt sie Rätsel auf, die es kollektiv zu lösen gilt.

«Unser Publikum besteht aus Extremen», sagt Ehrenwerth. Klassisches Theaterpublikum, das sich gut mit Texten und Figuren auskennt, treffe dabei auf passionierte Gamer, die gute Macher seien. Ob Gamer und Shakespeare-Fans gemeinsam die Welt retten können?

Premiere: 22. 6., 18 und 20 Uhr, Bollwerk, Freiburg.

Infos zum Festival (22. 6. bis 1. 7.): www.belluard.ch. (Berner Zeitung)