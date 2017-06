Die Nachwuchsfördermaschine

Grosses Lesefest

2006 wurde das Schweizerische Literaturinstitut eröffnet. Zum Abschluss des vergangenen zehnten Unterrichts- und Jubiläumsjahres gibt es ein Lesefest. Mehr als 40 Autorinnen und Autoren, die am Institut studiert haben oder dort lehren, lesen oder performen während dreier Tage in der Cafébar und der Kapelle des Berner Generationenhauses, Bahnhofplatz 2, Bern. Zum Auftakt stellen heute die diesjährigen 13 Diplomanden ihre Abschlussarbeiten vor. Am Freitag ab 18 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr lesen die Autoren jeweils in Duos – ehemalige Mentoren und Mentees, Freunde oder Schreibende, die eine Verbindung zueinander haben. Zudem wird am Lesefest die Taufe des Buches «Fortschreiben / Écrire encore» gefeiert – ein Kollektivtext aus dem Institut und ein Ritt durch fast 100 literarische Universen. Detailprogramm und Infor­mationen zum Studium auf www.literaturinstitut.ch.