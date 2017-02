Zwischen Höhenflug und Bruchlandung

Sie ist es wirklich. Das Aussehen, die Körpersprache, die Rede­weise: Mary Poppins steht wie hergezaubert im Wohnzimmer der Cherry Tree Lane Nr. 17. Lisa O'Hare spielt die magische Nanny im gleichnamigen Broadway-Musical von Disney, das im Zürcher Theater 11 auf Englisch zu sehen ist. Dem Vergleich mit Julie Andrews aus der legendären Verfilmung des Kinderklassikers von 1964 hält sie stand.

Almost perfect, könnte man sagen (so heisst der Song, mit dem sich Poppins den Kindern Michael und Jane vorstellt). Dem Musical wurden neue Lieder hinzugefügt, mehrheitlich Balladen in Disney-Manier. Ganz perfekt ist das Bühnenbild von Bob Crowley. Das Haus von Banker Mister Banks und dessen Familie, das Kinderzimmer, die Bank, Londons Dächer und Parks – jeder Ort ist liebevoll gestaltet. Die Kulissen entfalten sich wie ein Pop-up-Bilderbuch, fahren, fliegen oder werden von Darstellern gedreht.

Regenbogen-Geishas

Die Inszenierung riskiert viele Brüche, zuweilen sind es auch eher Bruchlandungen. Originelle Choreografien gibt es zwar, etwa wird der berühmte Song «Supercalifragilisticexpialidocious» als menschliche Buchstaben getanzt.

Jedoch quälen einen während der Szenen im Park Fragen wie: Warum wurden die putzigen Trickfilmtiere durch Ballett tanzende Statuen mit Herkuleskörpern, Regenbogen-Geishas und Marie Antoinettes mit Tüllröcken und Turmfrisuren ersetzt? Was sucht Königin Victoria in der edwardschen Epoche? Immer wieder kontrastieren bizarr-bunte Fantasiewelten, die an Tim-Burton-Filme erinnern («Charlie und die Schokoladenfabrik»), die wahren magischen Momente.

Denn mindestens so toll wie im Film steppen die Kaminfeger die Dächer der Stadt platt – mit kühnem Solo an der Decke von Matt Lee als Bert. In der Bank spielen Geschäftsherren vor einer Trompe-l’Œil-Kulisse zudem geschickt mit unserer Wahrnehmung. Ne­ben Spezialeffekten überrascht auch eine Wende in der Mitte der Geschichte. Er habe Kernelemente und -songs des Films mit Originalgeschichten aus Pamela L. Travers’ Büchern verbinden wollen, schreibt Musicalproduzent Cameron Mackintosh über seine 2004 uraufgeführte Version.

Mehr Tiefe und Kitsch

Gefallen hätte der wählerischen Mary-Poppins-Erfinderin P. L. Travers wohl, dass das Musical erzählerisch komplexer ist als der Film. Lustig steht die Welt kopf, wenn die burschikose Köchin und ihr tollpatschiger Ge­selle sympathischer wirken als die arroganten Kinder. Deutlich schimmert da die Handschrift des «Downton Abbey»-Schöpfers Julian Fellowes durch.

Die Kinder- und Elternfiguren haben mehr Tiefe, die Story mit glitzerndem Happy End kippt aber auch schneller in den Kitsch. «Chim Chimney» und «Supercalifragilisticexpialidocious» summend und etwas reizüberflutet verlässt man den Saal. Mary Poppins hat es ja gesagt beziehungsweise gesungen: Ein Löffelchen voll Zucker – und nur eins – versüsst die Medizin.

«Mary Poppins»: bis 19. März, Theater 11, Zürich.

«Chim Chim Cher-ee» gehört zu den beliebtesten Songs des Disney Klassikers. Quelle: Youtube.com (Berner Zeitung)