Zuckerersatz und gemischter Salat

Als «Salade Nobs» bezeichneten Kritiker das Resultat der langsamen Transformation eines Jazzfestivals zum musikalischen Gemischtwarenladen. Doch es war gerade das Verdienst des umtriebigen Claude Nobs, dass er «sein» Montreux Jazz Festival schon früh stilistisch geöffnet hatte.

Der Festivalgründer ist 2013 gestorben, seit diesem Monat steht er als Zweimeterstatue in der Stadt, die er auf die Weltkarte der wichtigen Musikereignisse gebracht hat. Doch das stilistische «anything goes» dauert auch unter seinem Nachfolger Mathieu Jaton an. Die 51. Ausgabe des Montreux Jazz Festivals, die seit letztem Wochenende läuft, wurde mit Orchestermusik eröffnet und endet mit Afro.

Singen und Plaudern

Immer wieder sorgen gewisse Musikpaarungen in Montreux für Stirnrunzeln. So wunderte sich die rockende Dancepunk-Sängerin Beth Ditto bei ihrem Konzert von vorgestern Montag offensichtlich selber, dass sie auf der gleichen Affiche stand wie die britischen Synthetikpop-Veteranen von den Pet Shop Boys, die nach eigenem Bekunden rein gar nichts mit Rockmusik anfangen können.

«Ich hoffe, sie sind nervös», grinste die gut gelaunte US-Sängerin, die fast so viel plauderte, wie sie sang. Ditto präsentierte ihr erstes Soloalbum «Fake Sugar», das wenig mit den gezuckerten Keyboardklängen der Pet Shop Boys zu tun hat – mal abgesehen davon, dass beide Acts für gleichgeschlechtliche Partnerschaften einstehen.

Ich hoffe, die Pet Shop Boys sind nervös.Beth Ditto in Montreux

Hommage an Südstaatenwurzeln

Doch die Wut und eruptive Kraft, die Dittos frühere Band Gossip zum Ereignis gemacht hatten, hörte man in ihrem Mon­treux-Set auch nicht wirklich. Die Sängerin scheint sich mit ihrer Rolle als «fette, feministische Lesbe aus Arkansas» (Eigeneinschätzung) arrangiert zu haben und wirft sich mit Inbrunst in die neuen Songs, die sie als Hommage an ihre Südstaatenwurzeln versteht.

Ditto, die kürzlich an den Stimmbändern operiert worden war, klagte über stimmliche Grenzen, doch sie gab alles – und das war viel. Man könnte sich ihre Zukunft auch im Soul vorstellen, als Sängerin hat sie eine natürliche Überzeugungskraft. Dass das Konzert trotz Leichtigkeit, Engagement und dem obligaten Trump-Seitenhieb («Wir stehen das durch», versicherte Ditto) nicht richtig zum Fliegen kam, lag weniger an der Sängerin als an ihrer matten Band, die nie richtig ins Grooven kam. Und an der kurzen Dauer. Ob die Pet Shop Boys da ein Wörtchen mitgeredet haben?

Dada und Sparta

Gemessen an Beth Dittos ungekünstelt-direktem Konzert war die Performance der Pet Shop Boys vor allem ein visueller Triumph. Eine ausgeklügelte Lightshow mit Projektionen zwischen Pop-Art und Futurismus, Bühnenkostüme von Dada bis Sparta und eine geschickte Dramaturgie liessen keine Wünsche offen.

Die gefällige, aber eher dünne Stimme von Neil Tennant versank zwar bisweilen in den Keyboardwolken von Chris Lowe und musste sich gegen allerlei Dance-Beats behaupten. Doch der intelligente Pop-Appeal des Duos, das mit diversen anonymen Gastmusikerinnen und -musikern verstärkt wurde, setzte sich letztlich durch.

Man kann sich Ohrwürmern wie «West End Girls» oder «The Pop Kids» einfach nicht entziehen. Die Zugabe «Always on My Mind», ein Evergreen, den die Pet Shop Boys von Elvis Presley kannten (obschon sie nichts mit Rock ’n’ Roll am Hut haben) widmete das Duo dem verstorbenen Claude Nobs. Der hätte sich über diese Hommage, aber auch über das Aufbrechen von Stilgrenzen gefreut.

Montreux Jazz Festival:bis 15. Juli. www.montreuxjazz.com (Berner Zeitung)