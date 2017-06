Was die da im Dunkeln machen

Es dauert fast 20 Minuten, bis der Film die ersten Tänzer zeigt. Romuald Karmakar nimmt die Clubber von oben auf, wie aus dem ersten Stock. Der Ton kommt aus dem Raum und hat wenig Druck, den DJ sieht man nur in Umrissen (es ist Roman Flügel). Und beim Abspann, nach 105 Minuten, hat noch immer niemand über Drogen gesprochen.

Karmakar schaut im Ruhepuls auf Techno. «Denk ich an Deutschland in der Nacht» ist ein Porträt über ein Handwerk und seine Kultur, von der Kunst der Alpkäserei liesse sich ähnlich entschleunigt erzählen. Doch erst in der wissenden Distanz kommt der Film der Frage nahe: Was machen die da eine Nacht, ach, ein Leben lang im Dunkeln?

Video: Der Trailer zum Film

Die wichtigen Dinge bespricht man besser am Tag. Es brauchte, so Karmakar im Gespräch, Geschick, für die Interviews den richtigen Zeitpunkt zu finden zwischen spätem Aufstehen und erneutem Abtauchen der DJs und Musiker. Das fortschreitende Alter der Protagonisten, fast alle über Mitte vierzig, hilft bei der unzittrigen Reflexion. Dabei geht es, und das ist durchaus erstaunlich für einen Musikfilm, auch um die Musik.

Ein Höhepunkt ist die Sequenz, in welcher der DJ David Moufang auf eine Heidelberger Anhöhe steigt und neben einem Apfelbaum psychedelische Assoziationsketten knüpft. Von den Melodien, die er als Kind dem Luftzug unter der Tür abgelauscht hat, kommt er zur mathematischen Schönheit der Intervalle, berichtet vom Klang von Hefekulturen, richtet das Ohr auf New York in die eine sowie das enge Tal in die andere Richtung und reist über die Sternwarte Heidelbergs in die Stille des Kosmos.

Ein Zaubertrank aus House

Das ist schräg, hat aber Witz, Charme und verrät grosse Kenntnisse. Wichtiger: Man hört und sieht den feinen Wahrnehmungskanal des DJs auch in seiner Musik, wenn die Kamera ihm von hinten bei der Arbeit zuschaut. Da wirkt Moufang so zart, aber bestimmt, wie man sich Miraculix beim Mistelschneiden vorstellt. Der Zaubertrank schmeckt nach House, blubbert wie ein Jazzpiano, und die Wirkung zerdehnt die Zeit.

Karmakar spricht mit fünf Leuten, alles DJs und Musiker. Alle zieht es an Rhein, Main und Neckar. Ricardo Villalobos und Ata kommen aus Frankfurt, Roman Flügel, der mit Playhouse in Frankfurt ein stilbildendes Label führte, aus Wiesbaden, Moufang aus Heidelberg. Selbst die Genferin Sonja Moonear hat ihr Netzwerk in Frankfurt geknüpft, dem ehemaligen Zentrum der House- music. Heute ist Berlin künstlerische Hauptstadt von allem, was in der Penetranz nervt. Der Blick des (Neu-)Berliner Filmemachers Karmakar auf das Nicht-Berlin der elektronischen Musik mutet deshalb ein bisschen nostalgisch an.

Schliesslich ist Techno längst Teil der Berliner Ökonomie. Ab 1989 war es das erste gemeinsame Ding der Jugend aus Ost und West. Später zogen die Partys Billigtouristen aus aller Welt an. Heute trägt Papi einen langen Bart und spricht Englisch auf dem Spielplatz (oder Schweizerdeutsch). Auf dem Holzmarktareal an der Spree können Tänzer ihre Kinder abgeben, um im Club weiterzumachen. Es gibt eine Kita, ein Restaurant, genossenschaftliche Wohnungen und eine Produktionsstätte für Kreative.

Techno hat die Welt nach Berlin geholt, und Berlin hat langsam genug von dieser Welt.

Wellbleche und wildes Formenspiel deuten auf ein knappes Budget hin, aber billig gebaut ist nichts. Die ehemaligen Betreiber der Bar 25, des exzessivsten Clubs der Nullerjahre, haben ihr Freaktum mit dem Kapitalismus verschraubt: Die Stadt hat das Areal 2012 nicht den Coolsten, sondern den Meistbietenden verkauft. Und die Reichsten waren die Freaks, mit Geld aus der Schweiz von der Pensionskasse Stiftung Abendrot.

Eher an Porno und Crystal Meth denkt man, wenn man die Videos aus den Dance-Charts anklickt, wie etwa «Tuesday» von Burak Yeter. Mit Billigbussen und Airbnb ist es für Jugendliche derzeit günstiger, in Berlin auszugehen als zu Hause in Zürich. An diesem Mobilitätsexzess ist Techno mit schuld, die sogenannte German Electronic Music gilt vielerorts so viel wie in anderen Lohnklassen süddeutsche Autos.

Techno hat kein Alter und keine Moral. Doch es ist die Musik der Globalisierung, auch mit allen negativen Effekten. So erstaunt es nicht, dass der Theaterstreit um die Nachfolge Frank Castorfs an der Berliner Volksbühne die Clubszene ins Visier nahm. Chris Dercon, der Museumsmann aus London, werde ­geschichtsvergessene Globalisierungskunst für Touristen anbieten, die danach ins Berghain ficken gehen wollten, raunte man. Es gibt auch in der Linken einen ängstlich-aggressiven Ton, der Veränderung ablehnt und den man fremdenfeindlich verstehen kann.

Alle Fallstricke vermieden

Techno hat die Welt nach Berlin geholt, und Berlin hat langsam genug von dieser Welt. Es ist deshalb eine Freude, dass endlich eine Technodoku gelingt, die alle Fallstricke vermeidet. Wir sehen in «Denk ich an Deutschland in der Nacht» keine verklärten Tänzeraugen, keine Verunklärung in der Sprache der Macher. Keine Versuche, das Erlebnis auf der Tanzfläche filmisch zu wiederholen.

Stattdessen zeigt Karmakar in fixen Einstellungen, wie es rund um die Studios der Protagonisten aussieht. Eine verschlafene Strasse mit Kino und Café in Carouge bei Genf, ein Industrieviertel mit Spielhalle und Vinyllager in Frankfurt – die Bilder vermitteln Alltag. Im Studio von Ricardo Villalobos, dem gefeiertsten und feierbereitesten DJ Deutschlands, blinken drei Meter hohe Apparate. Es sind analoge Synthesizer. Villalobos erklärt die Maschinen: «Zwei Drittel von denen sind Kontrolleure, denn der Rest möchte am liebsten immer nur schreien.» Dann imitiert er Geräusche und erklärt Resonanzen und Frequenzen. So könnte auch ein cooler Physiklehrer reden.

Karmakar zeigt mit dem Kopfhörerton die Distanz zum Publikum.

Man kommt in Versuchung, die Musik und die Arbeit für normal zu halten. Bis man Villalobos beim Auflegen sieht. Es ist Nacht, es wird Tag, das Zelt ist voll, die Flasche nicht. Villalobos schwitzt, tänzelt wie zufällig an den Plattenspielern vorbei. Die Kamera folgt nicht dem Star, sie bleibt auf seinem Instrument. Und der Ton ist seltsam. Man hört nur, was der DJ auch im Kopfhörer hört. Wenn er eine Platte oder eine CD vorhört und die Stelle sucht, wo er den neuen Track in den laufenden mischt.

Normalerweise behaupten Bilder von Technopartys eine Nähe zwischen Tänzer und DJ. Karmakar zeigt mit dem Kopfhörerton die Distanz zum Publikum. Es klingt fast einsam, im Kontrast zur wippenden Crowd im Bild. Noch schöner wirkt der akustische Trick bei Roman Flügel, wenn ein harter Schnitt von Totale und Raumton in den Kopf­hörer und eine nahe Einstellung wechselt. Bei Flügel steht Mineralwasser neben den Maschinen. Er hat eine Haut wie Alabaster, der Exzess hat sich aufs Schönste verflüchtigt: in die Musik.

