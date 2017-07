«Viele Künstler leben in ihrer eigenen Welt»

André Béchir, Hand aufs Herz, würden Sie 250 Franken für ein Céline-Dion-Konzert bezahlen?

André Béchir: Ich würde das nicht für jeden Künstler bezahlen, doch für die Rolling Stones oder Céline Dion schon. Céline Dion hat in den letzten Jahren in Las Vegas über 1000 Konzerte gespielt, bei Eintrittspreisen bis zu 1000 Dollar. Wenn ich bei einem Champions-Finalspiel live dabei sein möchte, dann bekomme ich für 250 Franken kein Ticket. Céline Dion spielt im Musikgeschäft in der Champions League. Sie ist eine Künstlerin, die Geschichte geschrieben hat. Für mich war ­immer klar: Ich will in der Champions League mitspielen, die Schweizer Musikliebhaber sollen in den Genuss solcher musikalischer Leckerbissen kommen.

Vor zwanzig Jahren fragte das Nachrichtenmagazin «Facts», ob Sie die gigantisch tourende Band U2 auch veranstalten ­würden. Sie winkten ab: «Dann würde ja jedes Ticket 80 Franken kosten», sagten Sie damals noch. Was ist mit Ihnen passiert?

(lacht) Ich hatte früher auch lange Haare und war ein Linker. Als Security engagierten wir die Hells Angels mit Baseballschlägern, heute beschäftigen wir ­dafür Männer mit Krawatten. Die Welt blieb auch bei mir in den letzten zwanzig Jahren nicht stehen. Das Musikgeschäft hat sich ebenfalls stark verändert. Die Tourkosten haben sich vervielfacht. Was Künstler früher mit CD-Verkäufen verdienten, muss heute im Livegeschäft kompensiert werden. Für die Veranstalter heisst das: Take it or leave it.

Heute bezahlen die Leute offenbar fast jeden Preis.

Ich frage mich oft, woher all das Geld kommt, das die Leute aus­geben. Jedes Wochenende findet ein Open Air oder ein Event statt. Irgendwann kann das nicht mehr aufgehen, die Festival- und Eventveranstalter werden ihre Billette nicht mehr ohne weiteres absetzen können.

Beim Gurtenfestival stimmt der Vorverkauf, trotz der Konkurrenz von Céline Dion.

Für uns ist klar, dass das Gurtenfestival zu Bern gehört wie das Bundeshaus. Bei Céline Dion überschneidet sich das Publikum kaum. Ein Rockkonzert während des Festivals im Stade de Suisse zu veranstalten, wäre für uns nie infrage gekommen. Dies nur schon aus Fairness gegenüber dem Festivalveranstalter Carlo Bommes. Jetzt muss nur noch der Stadtpräsident entscheiden, wo er hingeht.

Und, wohin geht er?

Er besucht beide Events (lacht.)

Was kostet eine Céline Dion?

Die Produktionskosten für den Auftritt in Bern bewegen sich im unteren siebenstelligen Bereich. Davon müssen Reisekosten, Ton und Licht, die Bühne, Musiker und Transportkosten, Proben, Hotel und die über hundertköpfige Tour- und Technikcrew bezahlt werden. Die entsprechenden Kosten werden proportional auf die Anzahl Konzert- und Reise­tage an der Tour verteilt. ­Jede Veranstaltung wird am Konzertabend abgerechnet. Je nach Künstler und Vertrag erhält das Management nebst der ausgehandelten Garantie zusätzlich eine Gewinnbeteiligung von bis zu 90 Prozent.

Und was passiert bei einem ­Verlust?

Bei einem Verlust bleibt dieser allein beim Veranstalter, die Garantie muss aber bezahlt werden. Die Risiken sind enorm gross. Früher war das Split von 80/20 noch zugunsten der Künstler.

Sie spielen also auch noch ­Buchhalter.

Ja, am Konzertabend bin ich der Buchhalter. Ein Banker oder ein Kaufmann würde bei diesen ­Millionenrisiken sicher sagen: Spinnst du eigentlich?

Wie entscheiden Sie bei diesen hohen Risiken, ob Sie ein Konzert veranstalten oder nicht?

Ich warte auf das grüne Licht von meinem Bauch. Bei Céline Dion spürte ich, dass es in Bern klappen wird, weil die Stadt weltoffen ist und nahe der Westschweiz liegt.

Wie läuft ein Konzertabend bei Ihnen ab, können Sie ein Konzert selbst geniessen?

Ich bin um 10 Uhr im Stadion und mache mir ein Gesamtbild. Der Aufbau dauert eine Woche. Es gibt ein Briefing mit der Polizei, ich bin bei der Stadioneröffnung dabei, begrüsse die Künstlerin und das Management und bin da, wo immer es mich braucht. Ich ­finalisiere die Abrechnung mit meinem eingespielten Team. Wenn ich den Anfang und den Schluss des Konzertes mitkriege, bin ich schon froh. So kann ich mir ein Bild vom Publikum machen, kann aus den Gesichtern lesen, dem Applaus folgen und ­spüren, ob das Konzert ein Erfolg war oder nicht.

Bei Céline Dion gibt es nur Sitzplätze. Weshalb?

Es war der Wunsch der Künstlerin. Für uns ist es eine Premiere in einem Fussballstadion.

Ein Experiment also?

Ich hoffe nicht, dass es am Schluss wie ein Experiment aussieht. In den USA ist das üblich. Hier wird sich zeigen, wie das ­Publikum reagiert. Von der ­Altersstruktur des Publikums und der Musik her passt dies ­sicher.

Einige Künstler sind in letzter Zeit relativ jung gestorben. ­Haben Sie eine Erklärung, wieso viele mit ihrem Leben kaum ­zurechtkommen?

Künstler können sich heute kaum noch frei bewegen. Wenn sie ­irgendwo auftauchen, teilen das die Fans sofort auf den sozialen Medien. In der Schweiz ist man noch relativ zurückhaltend. Aber in England kann ein Star kaum mehr frei auf die Strasse. Viele Künstler leben in ihrer eigenen Welt, kreativ und einzigartig, doch vielfach auch einsam. Sie sind permanent unter Druck, das Beste zu geben. Die Fans werden immer anspruchsvoller, Fehltritte sind fatal und landen gleich in der Öffentlichkeit. So kommt es vor, dass Medikamente und Alkohol Künstlern zum Verhängnis werden. Der Tod von Prince hat mich sehr erschüttert. Das gleiche Schicksal traf auch George Michael.

Und wie haben Sie die letzten Jahre von Michael Jackson ­erlebt?

Bei seinem ersten Auftritt in der Schweiz konnte ich eine halbe Stunde lang mit ihm sprechen. Das zweite Mal hatte er schon schwarz angezogene Sicherheitsleute um sich geschart. Und das letzte Mal kam er im Panzer­wagen.

Gab es auch Künstler, die Sie enttäuscht haben?

Madonna kam bei ihrem Konzert im Jahr 2008 auf dem Flugplatz Dübendorf eine halbe Stunde zu spät. Sie spielte keine einzige ­Zugabe.

Haben Sie nach dem islamistischen Anschlag in Manchester auf ein Popkonzert die Sicherheits­vorkehrungen verschärft?

Nach dem Anschlag in Paris wurden die Sicherheitsvorkehrungen überall verstärkt. Ein paar Monate später war das bereits kein Thema mehr. Sicherheit kostet viel Geld. Managements und Künstler wollen so viel Geld wie möglich verdienen, aber sie erwarten auch einen hohen Sicherheitsstandard. Nach Manchester haben wir neue Sicherheitsvorschriften erlassen. Eine davon ist die Grösse der Taschen, die mitgeführt werden dürfen. Formate grösser als A5 sind nicht mehr erlaubt.

Die Leute empfinden das als Schikane.

Hier geht es um die Sicherheit ­jedes Einzelnen. Wir haben diesen Standard festgelegt, und bei diesem wird es bleiben. Der Aufwand, welchen wir als Veran­stalter betreiben, ist sehr gross. Wir haben beim Justin-Bieber-Konzert vom Juni einiges dazugelernt. Etwa dass wir ein grosses Zelt brauchen für die deponierten übergrossen ­Taschen und ­unerlaubten Gegenstände.

Das Justin-Bieber-Konzert ­begann immerhin ohne

Verzögerung.

Die Bieber-Fans standen an wie die Lämmchen, sehr diszipliniert. Uns kam entgegen, dass sie sehr früh anreisten. Bei Céline Dion fürchten wir, dass die Leute knapp kommen, weil alle eine platzgenaue Karte haben. Aber es ist wie am Flughafen, es gibt rigorose Kontrollen, die umgesetzt werden. Wer zu spät kommt, riskiert, den Konzertbeginn zu verpassen.

Ist das Stade de Suisse ein geeigneter Veranstaltungsort?

Das Stadion ist für Konzerte ideal gelegen. Es liegt an der Peripherie, mit nahem Bahnhof. Aber es gibt den Nachteil, dass sich unter dem Rasen ein Einkaufszentrum befindet. Schwere Bühnen können nicht aufgestellt werden. Zu schwere Lasten würden den ­Boden einbrechen lassen. Eine Bühne, wie sie die Band U2 einsetzt, könnte im Stade de Suisse nicht aufgebaut werden.

Wie beurteilen Sie die Stadionsituation in der Schweiz?

Uns fehlen die Visionen. Stadien werden hier als Sportstätten gebaut. Für eine multifunktionelle Benützung fehlen entscheidende Grundlagen schon bei der Konzeption. Somit spart man wohl Geld beim Bau, merkt aber später, dass die Infrastruktur für Drittbelegungen suboptimal ist. Was in Amerika Standard ist, nämlich nur noch multifunktionale ­Stadien zu bauen, ist bei uns in der Schweiz noch nicht ange­kommen.

Wie haben sich die Anforderungen in den vergangenen Jahren verändert?

Wünschenswert wäre, speziell wegen der instabilen Sicherheit, ein Umschwung von zwanzig Metern um die Hülle der Spielstätte, analog zum Stade de France in Paris. Damit könnte die Sicherheit für die Besucher markant erhöht werden. Angrenzende Strassen und Gebäude erschweren heute den benötigten Sicherheitsabstand für Kontrollen.

Aber in der Schweiz gibt es kaum freie Flächen mit so viel Platz.

Es gibt noch geeignete Standorte. Dazu gehört zum Beispiel der Militärflugplatz Dübendorf, auf dessen Areal jetzt ein Innovationspark entstehen soll. Dort könnte ein Stadion für nationale und internationale Grossanlässe wie einen Champions-League-Final oder grosse Konzerte gebaut werden, inklusive eines Pressezentrums für Anlässe aller Art. Ein solcher Bau würde das Innovationszentrum beleben und auch Start-up-Unternehmen anziehen. Als Beispiel dient die O2-Arena in London, die weltweit bestbesuchte multifunktionale Arena mit 20'000 Plätzen, gebaut in Greenwich an der Peripherie von ­London. Mit diesem Stadion ­wurde ein ganzes Quartier aufgewertet.

In Bern ist jetzt eine multifunktionale Halle mit rund 9000 Plätzen als Ersatz für die Festhalle geplant. Was halten Sie davon?

Bern braucht eine neue Halle, die einer Bundeshausstadt würdig ist. Die Infrastruktur muss modern sein. Wichtig ist, dass die Halle eine Kapazität von über 10'000 Plätzen hat. Sonst ist es kein Wurf. Und die Halle muss multifunktional konzipiert sein, sodass auch Kongresse darin stattfinden können.

Haben Sie bei Ihrer Tätigkeit auch mal ein richtiges Fiasko ­erlebt?

Ja. Beispielsweise beim Open Air Frauenfeld 1998. Die gloriose Idee war, am ersten Tag des viertägigen Festivals die Rolling ­Stones anzusetzen. Unsere Erwartung, dass 50'000 Besucher einen Viertagepass kaufen, ging wirklich in die Hose. Nur 15'000 Konzertbesucher blieben für die ganze Zeit, 35'000 kamen nur für die Stones. In der Kasse fehlte fast eine Million Franken. Enttäuschungen gehören zum Alltag. So erschienen beim vorletzten Konzert von Kings of Leon 12'000 Besucher, beim Konzert in diesem Jahr waren es noch rund die Hälfte. Fazit, ein Verlust in sechsstelliger Höhe. Ist der Event ausverkauft, verdient man gutes Geld, geht er bachab, verliert man ein Viel­faches davon.

Sie sind im Pensionsalter. Warum nehmen Sie dieses Risiko immer noch auf sich?

Ich bin nach wie vor ein Musikfan. Musik ist meine Passion. Ich kaufe immer noch für Hunderte von Franken CDs und Schallplatten. Die Faszination an meinem Beruf ist, dass ich den Zuhörern eine Freude machen darf und ­unvergessliche Momente in Erinnerung bleiben. Dazu braucht es Herzblut. Konzerte schreiben auch Geschichte, bringen Menschen mit gleichen Interessen ­zusammen. Konzerte von Bruce Springsteen oder AC/DC, Pink und Genesis wie auch Coldplay im Stade de Suisse vergisst man nie.

Waren Ihre Reserven im ­Verlaufe Ihrer Karriere immer genügend gross?

Mit meinem früheren Unternehmen Good News standen wir in den Siebziger- und Anfang der Achtzigerjahre ein paarmal auf der Kippe. Aber wir hatten einen guten Buchhalter, der wusste, wie man die Firma retten und einen Liquiditätsengpass abwenden konnte.

Sie mussten also echte Durststrecken überstehen.

Natürlich. Geld verdienen war in meinen Anfangsjahren kein Thema. Es ging um Musik, um Rock ’n’ Roll. Eine Musikrevolution war im Gange. Auch bei den Bands stand nicht das Geld im Vordergrund. Deep Purple erhielten bei ihrem ersten Konzert in Wetzikon 2500 englische Pfund. Umgerechnet waren das 25 000 Franken. Es waren ganz andere Zeiten: 1972 organisierten wir bereits das erste Konzert der Rolling Stones in Bern. Die Band reiste mit dem Zug an, wir selber chauffierten die Band mit Mietautos zum Hotel Bellevue.

Die Plakate in seinem Büro: André Béchir glaubt, dass Céline Dion den hohen Eintrittspreis wert sein wird. Bild: Manuel Geisser

Sie sagen, Sie seien früher ein Linker gewesen. Wo stehen Sie heute politisch?

Mitte rechts. Ich vertrete die Meinung, dass sich Kultur selbst finanzieren soll. Wer Subventionen erhält, sollte jährlich seinen Bedürfnisnachweis erbringen.

Die Umsätze in der Musikindustrie sind zusammen­gebrochen. Wie sehen Sie die Branche?

Die Musikindustrie hat ein ganz grosses Problem. Schallplattenfirmen haben stark an Bedeutung verloren. Früher wurden sie von lokalen Musikliebhabern geführt, heute von internationalen Konzernen. Das Business ist schnelllebig geworden, globale Player wie Live Nation verdrängen mehr und mehr unabhängige Konzertveranstalter. Ich weiss nicht, ob es die heutigen Stars wie Rihanna, Beyoncé oder Jay Z in zwanzig Jahren noch geben wird.

Wieso?

Man kann ihre Songs zum Teil gar nicht mehr unterscheiden. Viele Stimmen tönen gleich. Auch ihre Komponisten sind oft die gleichen.

Sie tönen nostalgisch.

Ich bin natürlich noch alte Schule. Ich verstehe die heutige Musik zum Teil nicht mehr. Ich finde zwar einzelne Songs von Justin Bieber super, glaube aber kaum, dass diese Titel zu Evergreens werden. Die Musikgeschichte, die ich mitprägen durfte, kommt nicht mehr.

Welche von den jungen Stars mögen Sie?

Ed Sheeran finde ich sehr gut. Er kam aus dem Nichts und füllte ­solo mehrmals das Wembley-Stadion. Er steht allein auf der Bühne, ist geerdet und sehr sympathisch. Vielleicht macht gerade das seinen Erfolg aus.

Und Taylor Swift?

Ich habe sie in London gesehen. Es war eine sensationelle Show.

Werden Sie sie in die Schweiz holen?

Ein Konzert in der Schweiz ist überfällig. Sie hat derzeit keine aktuelle Platte, die sie promoten will. Eine Konzerttour ist nicht in Planung.

Wann werden Sie sich aus dem Geschäft zurückziehen?

Ich halte eine Beteiligung von 20 Prozent an ABC Production. Ich stehe im engen Dialog mit meinem Partner und Hauptaktionär CTS Eventim, um eine geregelte Nachfolge sicherzustellen. In einem zu definierenden Mandat werde ich neue Aufgaben übernehmen.

Wann wird es so weit sein?

Der Zeitpunkt naht, sobald die neue Organisation steht.

Und was werden Sie danach machen?

Mehr Zeit nehmen für mich und meine Partnerin. Reisen und das Leben geniessen, mich meinen zahlreichen Hobbys widmen. Ich wünsche mir auch, dass ich künftig mehr Zeit habe, um Künstler und langjährige Freunde zu treffen und mein bestehendes Netzwerk zu pflegen.

Eine Frage drängt sich noch auf: Wären Sie selber gern Rockstar geworden?

Nein. Meine Karriere als Blockflötenspieler endete, als die Flöte unter den Rasenmäher kam. Dann hatte ich etwa fünf Lektionen Klavierunterricht. Danach empfahl die Lehrerin meinen ­Eltern, meine musikalische Karriere nicht weiter zu fördern. Meine Bühne ist die Musik, die Musik ist mein Leben.

(Berner Zeitung)