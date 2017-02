Vollbart, Make-up und eine engelsgleiche Stimme: Das sind die drei Markenzeichen des bosnischen Sängers Božo Vreco, der heute im Rahmen der Beeflat-Konzertreihe sein neustes Album «Pandora» vorstellt. Vreco ist nicht gerade das typische Mannsbild Südosteuropas, dem stereotype Machoallüren und Rauheit anhaftet. «Mich kann man nicht definieren, nur akzeptieren», sagt der Sänger, der sich weder als Mann noch als Frau versteht.

Von Akzeptanz kann aber in vielen exjugoslawischen Ländern, so auch in Božo Vreco Heimatland Bosnien und Herzegowina, nicht die Rede sein. Die Zurschaustellung von Homosexualität oder Transgender wird in der Regel missbilligt. Pride-Paraden werden niedergeschlagen. Dennoch stösst der unkonventionelle Sänger in seiner Heimat vielerorts auf Wohlwollen. Denn im Gegensatz zu seiner gesellschaftlichen Haltung ist seine Musik von einer langen volkskulturellen Tradition geprägt: dem Sevdah.

Keine Angst vor Traurigkeit

In diesem ab dem 15. Jahrhundert entstandenen Musikstil vermischen sich osmanische und lokal-städtische Musikeinflüsse. Das Wort Sevdah kommt aus dem Arabischen und bedeutet schwarze Galle. Dies widerspiegelt sich auch in den bosnischsprachigen Texten Božo Vreco, die um Verlust, Herzschmerz, Trauer und Sehnsucht kreisen. Entsprechend melancholisch und elegisch sind aber auch die Klänge seiner Lieder. «Ich habe keine Angst vor der Traurigkeit», beteuert der graziöse Sänger jedoch. Vielmehr sind Tränen für ihn auch etwas Verbindendes und Befreiendes.

Gänsehaut und Tiefgang

Božo Vreco ist ein sehnsüchtiger Pionier, der Grenzen überschreitet. Sein Auftreten und seine Lebensphilosophie tragen dazu bei, dass dieser leidenschaftliche Sänger so fasziniert. Doch über allem steht seine wunderbar furchtlose Stimme, mit der er alle verzaubert. Wenn Božo Vreco in A-cappella-Manier singt, geht das tief unter die Haut, und man merkt, dass er sich seiner Musik mit seinem ganzen Wesen hingibt. Gänsehaut und Tiefgang stehen am Beeflat-Konzert also definitiv auf dem Programm.



Konzert:Mi, 20.30 Uhr, Progr Bern. (Berner Zeitung)