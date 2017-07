Leben wie Céline Dion

«Schlicht» führt Céline Dion nicht im Repertoire. So opulent wie die Musik der kanadischen Sängerin, so opulent ist auch ihr Stil. Da glitzert und glänzt es, da ist mehr immer mehr – auch wenn das ganze Erscheinungsbild schon mal die Grenze zur ­Geschmacklosigkeit schrammt. Dann überrascht die 49-Jährige aber wieder mit einem schlichten weissen Hosenanzug oder mit einer sportlichen Lederjacke.

Ob opulent oder sportlich: Dion ist unverkennbar Dion, und so wird sie sich auch am Samstag im Berner Stade de Suisse präsentieren. Wer der Sängerin, die 1988 für die Schweiz den Grand Prix Eurovision de la Chanson ­gewonnen hat, nacheifern will, kann dies mit unseren Stylingtipps tun. Bonne chance!

Konzert:morgen, 15. Juli, Stade de Suisse, Bern, ab 19.30 Uhr.

(stc/nk)