Lady Gaga am Superbowl: Protest-Hymne zum Auftakt

Was wird Lady Gaga tragen? Kommt die schwangere Beyoncé für ein Duett beim Song «Telephone» auf die Bühne? Und welche Botschaft wird die liberale Sängerin an den Präsidenten Donald Trump senden? Im Vorfeld wurde spekuliert. Die Antworten lieferte Lady Gaga mit einer 13-minütigen Show.

«God bless America» sind die ersten Worte, die Lady Gaga singt. Es ist Woody Guthries Lied «This Land Is Your Land» und eine politische Botschaft Gagas an die Regierung. Das Lied ist zur Protest-Hymne gegen Donald Trumps Politik geworden.

Am Himmel bilden Sterne die US-Flagge. Nach dem Song wendet die Sängerin ein paar Worte an die Zuschauer: «One nation under god. Indivisible. With liberty and justice for all» – «Eine Nation unter Gott, untrennbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle» – und springt dann vom Dach hinunter ins Feld, um die eigentliche Show zu starten.

Während ihrem Song «Million Reasons» wird sie zum kleinen Mädchen und grüsst ihre Eltern.

#ladygaga is great! Favorite moment though was when she said, "Hi," to her mom and dad. ???? #SuperBowl — Kate Garner (@writeriowa) 6. Februar 2017

Ihre Show beendet Lady Gaga so, wie sie sie begonnen hat: mit einem Sprung. Doch zuerst wirft sie noch ihr Mikrofon weg.

Ihre Fans sind begeistert: «Sie ist eine Göttin!»

Lady gaga just dropped the mic. Then jumped off a very high surface. She's a goddess #ladygaga #SuperBowl — Ryan Walton (@RyanLloydWalton) 6. Februar 2017

Der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden lobt seine «Freundin» und freut sich darauf weiterhin mit Lady Gaga zu arbeiten, «um sexuellen Missbrauch zu beenden».

Incredible performance from my friend @LadyGaga. You amaze me — and not just onstage. Proud to work with you to end sexual assault. #ItsOnUs pic.twitter.com/ZOva2lpAOZ — Joe Biden (@JoeBiden) 6. Februar 2017

Und selbst die Tochter von Präsident Trump, Ivanka, spricht von einer «unglaublichen» Performance. Donald Trump hat bisher noch nichts zum Auftritt getwittert.

(foa)