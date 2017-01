... die schönen Seiten des Älterwerdens.

Das neue Album

Manche Weine werden mit dem Alter besser. Bei Kaiser und Dimitri ist das auch so. Das dritte Album der Berner Rapper ist ihr Meisterstück. Kai Reusser alias Kaiser (39) und Emmanuel Wiesmann alias Dimitri (38) reimen wie früher trocken, verspielt, voller Wortwitz.



Die Beats sind noch immer knackig, jazzig, soulig, mit einer ordentlichen Dosis Bumms. Nur klingt jetzt, auf «Patina», alles noch ein bisschen tiefentspannter, abgeklärter. Geblieben ist Kaiser und Dimitri auch, dass sie mit Ausnahmen («Merci») nicht viel Tiefschürfendes zu sagen haben.



Das allerdings ist irrelevant. Ihnen ist die Form wichtig, dieses «Digedi-Zeug», wie sie sagen. Und so klingt «Patina» genau, wie Dimitri auf dem Titeltrack verspricht: «Rap wie usem Biuderbuech / es chlepft u tätscht / dr Text dä fägt / während die angere hei Siube gsuecht».



Kaiser und Dimitri wurden um das Jahr 2000 als Hobbitz bekannt. Ihr Album «Bärn Räp Verträter» (1999) gilt als Standardwerk des berndeutschen Sprechgesangs. 2002 löste sich die Band auf. 2014 folgte das Comeback «Schlicht & ergrifend» und stieg auf Platz 11 der Charts ein.



2015 änderten die Hobbitz ihren Namen in Kaiser & Dimitri – weil sie nicht wollten, dass jemand denken könnte, sie hätten etwas mit den Hobbits aus der «Herr der Ringe»-Saga zu tun.