War es eine gute Idee, das ­Metronom zu erfinden?

Omri Hason: Das Metronom kann zum Üben hilfreich sein. Mit ihm kann man einen Puls, eine Regelmässigkeit verinner­lichen. Zeit ist ja eine Wahrnehmungsfrage. Jeder Anfänger hat eine andere Vorstellung, wie schnell etwa ein Achtel ist. Wenn man mit anderen Musikern spielen will, sollten alle dieselbe Vorstellung von Zeit haben.

Aber das Metronom kann ­gerade auf Anfänger sehr einschüchternd wirken.

Ja, wenn jemand nicht im Takt ist, bist immer du falsch. Das Metronom hat immer recht. (lacht)

Sie sind in Israel aufgewachsen. Haben Sie als Kind mit Metronom geübt?

Nein, wir hatten zwar Metronome, aber benutzt haben wir sie selten. Es hat in unserer Musik keine Tradition.

Wer gibt dann den Takt an?

In der Regel Menschen. (lacht) In der indischen Musik ist es zum Beispiel so, dass jemand klatscht, um das Tempo anzugeben. Dabei geht es aber nicht nur um den Puls, sondern vor allem um die Form. Man klatscht nicht nur, sondern gibt mit der Art des Klatschens den rhythmischen Bogen vor. Mal wird mit der flachen Hand geklatscht, mal mit einzelnen Fingern abwechselnd. Im indischen Klatschen steckt viel mehr Information als das reine Tempo. Zudem ist die Energie zwischen den Musikern, die Dynamik, die beim Zusammenspiel entsteht, wichtiger, als zu hundert Prozent exakt im Takt zu sein.

Steht das Metronom in der westlichen Welt dem Gefühl im Weg?

Nein, das glaube ich nicht. Aber die Technik, die mit dem Metronom angefangen und mittler­weile bei Metronom-Apps und Drumcomputern angelangt ist, macht die Perfektion messbar. Sie beeinflusst die Art, wie wir Musik machen und wahrnehmen. Die heutige Musik ist oft sehr statisch, Musiker werden ersetzt durch Drumcomputer, die keine Fehler machen.

Können Sie es hören, ob ein Drumcomputer oder ein Mensch spielt?

Nicht immer, die heutigen Drumcomputer sind so gut, dass man Mensch und Maschine fast nicht mehr unterscheiden kann. In der ersten Phase in den Neunzigern wurden sie noch «vermenschlicht», also so programmiert, dass sie ein paar Millisekunden vom perfekten Schlag abwichen. Aber mittlerweile hat sich unser Gehör so an das Perfekte gewöhnt, dass ein Humanizing nicht mehr nötig ist.

