«Zu viele Häuser streiten um das schmale Angebot»

Sie sind bald 94. Arbeiten Sie immer noch von morgens bis abends?

Eberhard W. Kornfeld: Mit Pausen, ja. Halbtags arbeite ich an solchen Projekten, die andere Hälfte für die Galerie. Dort will man mich auch noch.

Was erwarten Sie von Ihrem designierten Nachfolger Bernhard Bischoff?

Alle bisherigen Erwartungen wurden erfüllt. Aber er soll es in seinem Stil machen. So wie ich es in meinem Stil gemacht habe.

Hätten Sie kein Problem damit, wenn man bei Auktionen in der Galerie Kornfeld plötzlich Internetgebote abgeben könnte?

Dieser Entscheid liegt nicht mehr bei mir. Ich habe mich lange gewehrt gegen Telefon­gebote. Am Schluss musste ich es akzeptieren. Beim Internet kann ich nicht mitreden. Ich habe auch kein Handy. Das hier ist mein «Handy» (hält ein kleines Gerät in die Höhe).

Gleicht einem Taschenrechner!

Damit kann man telefonieren, sonst nichts, basta.

Wie läuft das Auktionsgeschäft?

Wir können uns nicht beklagen, wir sind gut davongekommen dieses Jahr. Aber das Umfeld ist schwierig.

Viele Auktionshäuser haben Probleme. Das Traditionshaus Fischer in Luzern hat sich letztes Jahr aus dem Auktionsgeschäft zurückgezogen.

Das hat mich überrascht. Ich kenne die Hintergründe nicht genau. Aber es ist so: Im Grunde gibt es zu viele Auktions­häuser. Zu viele Häuser streiten sich um das schmale Angebot.

Ist die grosse Zeit der Auktionen vorbei? Früher waren das Gesellschaftsanlässe, auch in Bern.

Es ist immer noch ein Gesellschaftsanlass. Aber früher war es sehr viel familiärer. Man hat die Leute gekannt. Man hatte Beziehungen zu den Sammlern. Und die Sammler waren auch andere Persönlichkeiten. Ich meine, wer bezahlt heute 141 Millionen Dollar für eine Giacometti-Skulptur? Die wandert in ein Wüstenmuseum nach Abu Dhabi.

Wie schätzen Sie den ­Museumsplatz Bern ein?

Mit dem Zentrum Paul Klee hat Bern eine Institution von Weltgeltung. Aber die Ausstellungen werden in ihrer Bedeutung auf lokaler Ebene meist nicht erkannt. Wären dieselben Ausstellungen in New York oder London zu sehen, gäbe es lange Menschenschlangen vor dem Eingang.

Weshalb nicht in Bern?

Das ist das Charakteristikum dieser Stadt. Bern hat im 19. Jahrhundert den Anschluss an die Industrialisierung verpasst, und sie verpasst auch heute noch vieles.

Fanden Sie die Kritik am Projekt Klee-Zentrum kleingeistig?

Der Bau von Renzo Piano ist sicher eine unglückliche Architektur für ein Museum, da sind wir uns einig. Ich habe gegen diese Architektur gekämpft, ­solange es möglich war. Aber nachdem sie mal stand, habe ich gesagt: So, jetzt muss man kooperieren.

Und wie entwickelt sich das Kunstmuseum aus Ihrer Sicht?

Jetzt kommen wir in die grosse Diskussion um die Neuorganisation nach der Zusammenlegung mit dem Zentrum Paul Klee. Meiner Auffassung nach ist es schwierig, die beiden Häuser unter ein Dach zu bringen, weil sie komplett unterschiedliche Interessenlagen und Ausstrahlungen haben. Aber auch hier gilt: Die Politik hat entschieden, jetzt gilt es zu kooperieren.

Mitte Dezember fiel der Gerichtsentscheid im Fall Gurlitt. Hat Sie der Entscheid zugunsten Berns gefreut?

Sicher. Jede Bereicherung des Kunstmuseums ist anzustreben.

Bedeutet das Erbe unter dem Strich mehr Würde oder Bürde?

Die ganze Geschichte um Gurlitt ist ja ein Justizskandal. Mit welcher Berechtigung hat man die Sammlung beschlagnahmt? Die Entschuldigung der deutschen Seite war: Es geht um Raubkunst. Das ist zur dominanten Ausrede geworden in dieser Auseinandersetzung. Sie haben geforscht und geforscht. Und sie haben praktisch nichts gefunden. Bis heute erhält man den Raubkunstverdacht bewusst aufrecht. Was in Deutschland genau zurückgehalten wird unter dem Deckmantel «raubkunstverdächtig», steht in den Sternen.

War es ein Fehler, dass Bern ­gesagt hat, man nehme nur gänzlich unverdächtige Werke?

Nein. Man konnte unter den damaligen Umständen nicht anders handeln. Der Druck der Medien war enorm. Aber heute sage ich: Im Zweifel für den Angeklagten. Nicht umgekehrt.

Für November ist eine erste Gurlitt-Ausstellung in Bern geplant. Werden Sie hingehen?

Sicher. Im Bestand der «entarteten Kunst» gibt es ein paar sensationelle Blätter, auch von Ernst Ludwig Kirchner. Allein diese Werke waren es wert, das Gurlitt-Erbe anzunehmen. (Berner Zeitung)