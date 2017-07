Bewegende Musikwellen und ein Goldener Bogen

«Sie alle sind hierher gekommen in Erwartung der Musikwellen, die Ihnen Glücksmomente bescheren sollen», so begrüsste der bekannte Korrespondent Werner van Gent am Freitag das Publikum. Mit dem Galakonzert in der voll besetzten Michaelskirche eröffnete man die Musikfestwoche 2017 unter dem Motto «Wellen».

Thema ist heuer die Faszination des Wassers und dessen musikalische Ausdrucksformen. So breiten sich etwa in der Musik von Johann Sebastian Bach melodische, harmonische und rhythmische Impulse wellengleich über den musikalischen Ozean aus, heisst es im Programm.

Orchester der Spitzenklasse

Mit Bachs‘ drittem Brandenburgischem Konzert in G-Dur begann denn auch das hochkarätige Zürcher Orchester Camerata das denkwürdige Galakonzert. Die sämtlich in schwarz gekleideten Musikerinnen und Musiker boten heitere, beschwingte Streicherklänge von Allegro bis Adagio und ein virtuoses Zusammenspiel.

Es folgte das Cellokonzert Nummer zwei in D-Dur von Joseph Haydn, bei dem Cellist Christian Poltéro als Solist brillierte. Mit einzigartigen Klängen, von filigran bis furios, verzauberte das Ensemble sein Publikum.

Preisübergabe Goldener Bogen

Seit 2000 vergibt die Stiftung Geigenbauschule Brienz den Preis Goldener Bogen. «Dieser Preis soll ein Sinnbild sein für vortreffliches Geigenspiel und für exzellentes Musikwerkzeug», so Stiftungspräsident Hellmut Thomke. Mit lobenden Worten übergab Thomke den Streicherbogen, der aus der Bogenwerkstatt der Familie Finkel in Schwanden bei Brienz stammt, dem Preisträger 2017: Christian Poltéra (39), Dozent an der Hochschule Luzern.

Der Künstler hat sich bereits international einen Namen gemacht und erklärte: «Dies ist ein einzigartiger Preis, sozusagen massgeschneidert. Ich fühle mich in mehrfacher Hinsicht beschenkt und sehr geehrt.» Poltéra gab spontan mit dem Goldenen Bogen auf seinem Cello einige Kostproben seines Könnens.

Wassermusik «Ebb‘ und Fluth»

Nach der Pause faszinierte das Orchester – ohne den Preisträger – die Zuschauer mit der Wassermusik «Ebb‘ und Fluth» von Georg Philipp Telemann. Die Tonmalerei anfangs der Ouvertüre bildete die ruhige See nach, danach ging es beschwingt weiter: Spielende Nymphen und ein verliebter Neptun vergnügten sich in den Wellen. Das Orchester spielte virtuos, mit Verve und Leidenschaft.

Nach dem begeisterten Schlussapplaus endete das Konzert ohne Zugabe vor 22 Uhr. (Berner Oberländer)