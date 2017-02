Wenn in der Felsschlucht Geister lauern

Die Bauerntochter Laura ist zwölf Jahre alt. Sie wohnt in einer abgelegenen Berggemeinde im luzernischen Teil des Napfgebiets. Unweit ihrer Heimat liegt ein sagenumwobener Talkessel, das Änziloch, in dem es bisweilen donnert und grollt. Hier unten, tief in der Felsschlucht, sollen angeblich Gespenster und Geister hausen – darunter auch die Seele einer Maid, die wegen einer unehelichen Schwangerschaft hierher verbannt wurde und die nun auf Erlösung wartet.

Magische Anziehung

Laura scheint sich nicht so ganz sicher zu sein, welche von den vielen Geschichten sie glauben soll, aber der Ort übt eine magische Anziehung auf sie aus. Sie beobachtet die Region mit dem Feldstecher, sie schreibt darüber in ihr Tagebuch. Und als sich ein Landdienstbub aus der Stadt zu ihr gesellt, erzählt sie ihm Schauergeschichten, bis er eingeschüchtert wieder abreist.

Innere Ängste

Man merkt schnell, worauf die Autorin und Regisseurin Alice Schmid hinauswill: Der mystische Ort ist ein Sinnbild für die Sorgen der jungen Laura, die am liebsten ihr Übergewicht wegzaubern würde, die Angst hat, dass die anderen Kinder sie doof finden, und die oft mit Albträumen kämpft.

Gleichzeitig ist die Sagenwelt aber nicht nur als ein Stellvertreter für die inneren Ängste der Protagonistin angelegt, sondern sie ist auch greifbar real. Im Änziloch spukt es wirklich – Laura und viele andere Dorfbewohner sind davon überzeugt, und Regisseurin Alice Schmid gibt ernsthaft vor, es ebenfalls zu sein. Die Änziloch-Sagen sind in diesem Film keine altertümliche Folklore, sondern sie werden geglaubt und offen ausgesprochen.

Mit diesem Ansatz begibt sich Schmid an eine heikle Grenze zwischen Spiel- und Dokumentarfilm: Sie blickt einerseits beobachtend in eine Berggemeinschaft, wo eine junge Frau auf ­bewegende Weise ihre Identität und ihre Zukunft hinterfragt, wo Tiere gepflegt und geschlachtet werden, wo noch geköhlert wird. Und gleichzeitig behauptet sie Dinge, die der Ungläubige nur als übernatürlich abtun kann.

Verständlicher Spuk

Der Film «Das Mädchen vom ­Änziloch» funktioniert trotzdem. Zum einen, weil der Blick ins ­Innenleben von Laura Larissa Röösli derart intim ausfällt. Zum andern, weil die Fokussierung auf ihre Person dermassen radikal ist, dass man gemeinsam mit ihr den Spuk zu verstehen beginnt. Wenn man die teils unheimlichen Landschaftsbilder durch ihre Augen betrachtet, erkennt man, was sie darin sieht: die Hoffnung, keine Ausgestossene, keine Aussenseiterin zu sein.

«Das Mädchen vom Änziloch»: Der Film läuft ab 9. Februar im Kino.