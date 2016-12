Sandsturm der Leidenschaften

Zweiter Weltkrieg in Casablanca. Nazis, Spione, Emigranten. Und mittendrin eine grosse, unbesiegbare Liebe. Gabs dazu nicht mal einen Film?

Zweifellos wussten der britische Drehbuchautor Steven Knight («Pawn Sacrifice») und Hollywoods Regie-Altmeister Robert Zemeckis («Back to the Future», «Forrest Gump») nur zu gut, was für Assoziationen sie mit «Allied» wachrufen würden, wenn sie 1942 einen kanadischen Geheimdienstoffizier mit dem Fallschirm über dem besetzten Casablanca abspringen liessen.

Zumal, wenn sie ihn mit dem Auftrag ausstatten, gemeinsam mit einer Résistance-Kämpferin den deutschen Botschafter (Anton Blake) zu liquidieren. Und wenn die beiden Nazijäger dann auch noch wunderschön und kultiviert sind und bald schon zu jenem Liebespaar werden, das sie anfangs lediglich als Tarnung verkörpern.

Hommage an «Casablanca»

Das konnte doch eigentlich nur schiefgehen! Denn natürlich verblassen selbst Brad Pitt und Marion Cotillard bei allem Sex-Appeal und aller Grandezza im Vergleich zu Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, den Ikonen aus der Zeit unvergesslicher Kinoklassiker. Und natürlich bleibt auch Regisseur Zemeckis nichts anderes übrig, als in seinem Film mit einigen bewussten Hommagen dem grossen Vorbild Tribut zu zollen.

Liebe, Leidenschaft, tödliche Intrigen: Marion Cotillard und Brad Pitt im Film «Allied» von Robert Zemeckis. Bild: Daniel Smith/zvg

Später, nachdem Max und Marianne, wie Rick und Ilsa hier heissen, von einem Sandsturm und ihren Leidenschaften überwältigt wurden, den Botschafter erschossen und in London ein neues, gemeinsames Leben begonnen haben, schlägt der Film jedoch eine etwas andere Richtung ein. Weg von Michael Curtiz’ «Casablanca» hin zu Alfred Hitchcock oder Carol Reed und den Klassikern des Agentenfilms. Auch das kein leichtes Erbe.

Das Liebesidyll in ihrem Häuschen in Hampstead wird für Max und Marianne nicht nur von Bombenangriffen getrübt, sondern vor allem vom Verdacht des britischen Geheimdienstes SOE, Marianne sei in Wirklichkeit eine deutsche Doppelagentin. Max wird vor die Wahl gestellt, ent­weder Mariannes Unschuld zu beweisen oder sie zu töten.

Zu steril, zu gewollt gefühlig

Liebe, Leidenschaft, tödliche Intrigen, verschlungen mit der Weltgeschichte: Das ist in «Allied» tatsächlich so spannend und mitreissend wie es klingt. Zwar ge­raten Zemeckis Bilder mitunter zu steril und dann wieder zu gewollt gefühlig. Bei einigen Szenen, wie etwa bei einer Geburt unter dem freien Bombenhimmel, übertreibt er es mit dem Pathos.

Und trotz aller fadenscheinig nostalgischer Patina reicht «Allied» nie nur annähernd an den alten ­Holly­woodcharme heran. Bloss spielt das irgendwann alles keine Rolle mehr, weil die undurchsichtigen Charaktere und ihre wechselvolle Geschichte auch für sich allein genommen interessant genug sind.

Schon lange hat sich in Hollywood niemand mehr an einen solch klassischen Kinostoff her­angewagt; ohne doppelten ironischen Boden. Vielleicht, weil es unmöglich scheint, jene Zeit des epischen, schnörkellos grossen und aus heutiger Sicht so wunderbar altmodischen Kinos noch einmal neu zu beleben. Am Ende ist das auch «Allied» nicht gelungen. Aber einen Versuch wars allemal wert.

An den US-Kinokassen fiel der Streifen freilich böse durch. Und sollte sich «Allied» international nicht noch zu einem Erfolg mausern, wird das womöglich für eine ganze Zeit der letzte Versuch einer Hollywood-Renaissance gewesen sein. Es wäre schade drum.

«Allied»: Der Film läuft ab 29. Dezember im Kino. (Berner Zeitung)