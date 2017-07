«Die Superhelden gehen uns nie aus»

Als Kevin Feige 2007 zum Chef der Marvel Studios ernannt wurde, stand es nicht gut um das Unternehmen. Die Kinoabteilung des Comic-Verlags hatte einfach kein Glück, die Superheldenfilme floppten. Dann kam Feige, damals erst 34, der bislang vor allem als Produktionsassistent gearbeitet hatte. Und seitdem wissen sie bei Marvel kaum noch, wohin mit dem Geld. «Iron Man», «Thor», «Avengers» – alles Riesenhits. Stars wie Benedict Cumberbatch und Robert Downey Jr. preisen Feige als Produzentengenie. Bei unserem Treffen hat er beste Laune und sieht im weiten Sakko und mit der Baseballkappe aus wie ein Schulbub, den man in den Anzug seines grossen Bruders gesteckt hat.

Ihre Filme haben mehr als zehn Milliarden Dollar eingespielt, Sie dominieren das Kino wie kaum ein anderer Produzent. Stimmt es, dass Sie viermal an der Filmhochschule abgelehnt worden sind?

Ich befürchte, es waren insgesamt sogar fünfmal. Ich wollte unbedingt an die legendäre Filmabteilung der University of Southern California. Alle meine Idole haben da studiert, Steven Spielberg, George Lucas, Robert Zemeckis. Für das allgemeine Grundstudium an der Uni wurde ich auch aufgenommen, nur das Filminstitut lehnte mich Semester um Semester ab. Irgendwann haben sie mich dann doch reingelassen. Heute kann ich das als lustige Anekdote erzählen, aber damals habe ich unter jeder Ablehnung sehr gelitten. Film war doch mein grosser Traum!

Haben Sie sich damals schon für Superhelden begeistert?

Ich habe manchmal ein paar Hefte durchgeblättert, aber ein Fan war ich nicht. Mir war schon als Kind das Kino viel wichtiger – ich war ein Freitagskind. In den USA erscheinen mittwochs die neuen Comics, und freitags laufen die neuen Filme an. Aber mir haben oft genau die Filme gefallen, die auf Comics basieren, zum Beispiel die «Superman»-Adaption von 1978 mit Christopher Reeve. Die halte ich nicht nur für eine der besten Comicverfilmungen, sondern für einen der besten Filme überhaupt.

Heute sind Sie bei Marvel für Budgets im dreistelligen Millionenbereich verantwortlich. Bislang hatte jeder Ihrer Filme Erfolg, aber käme mal ein Flop, wäre das ein teurer Spass. Bereitet Ihnen das schlaflose Nächte?

Klar, unsere Budgets haben viele Nullen hintendran, und darum kümmern sich bei uns auch sehr viele Leute. Aber ich bin ja nicht der Buchhalter bei Marvel, sondern der Mann, der gute Filme machen will. Ich möchte weder meine Firma noch die Comicfans enttäuschen, aber ich denke mehr an die Fans als an die Aktionäre. Was die Kreativität angeht, kommt es uns trotz der grossen Budgets zugute, dass die Marvel Studios ja quasi als Independent-Betrieb angefangen haben.

Bitte? Die Blockbuster-Maschine Marvel produziert doch keine Independent-Filme.

Aber ja doch, «Iron Man» war ein astreiner Indie! Das Label Independent bedeutet ja nicht zwangsweise, dass Sie günstige Filme drehen, sondern dass Sie Filme ausserhalb des klassischen Studiosystems von Hollywood machen. Als wir 2008 «Iron Man» gedreht haben, hatten wir zwar ein grosses Budget, aber noch kein Studio im Rücken. Dieses Projekt war unser eigenes Risiko. Wenn der Film gefloppt wäre, würden wir jetzt nicht hier sitzen. Uns sassen die Banker wegen der Kredite im Nacken, wir mussten die Auslandsrechte vor Drehstart verkaufen, um uns irgendwie zu finanzieren. Da hat kein grosses Studio mit Rücklagen etwas vorgestreckt.

«Wenn die Leute mich dann anschauen, als hätte ich den Verstand verloren, ist mein Ehrgeiz geweckt.»



War das auch ein Vorteil?

Wenn Sie aus so einer Position heraus einen Film drehen, dann überlegen Sie sich ganz genau, was Sie machen. Und zwar bis ins letzte Detail, sogar was bei «Iron Man» auf dem Frühstückstisch steht. Und diesen Independent-Geist von damals haben wir uns bewahrt. Wir gehören nun zu Disney, einem grossen Hollywoodstudio, die Budgets sind noch grösser geworden. Aber im Herzen agieren wir immer noch wie ein unabhängiger Betrieb. Wir stellen alles infrage, was wir ausgeben müssen. Denn je günstiger ein Film ist, desto weniger muss er einspielen, um Erfolg zu haben. Das gilt auch im oberen Blockbuster-Bereich. Wir wollen, dass jeder Film so erfolgreich ist, dass er uns ermöglicht, den nächsten zu finanzieren.

Wie entscheiden Sie, welcher Held als Nächster ins Kino darf?

Es geht auf jeden Fall nie darum, besonders beliebte Charaktere rauszupicken, also die, deren Hefte sich am besten verkaufen oder die eine Serie im Fernsehen hatten. Uns interessieren die Helden, die gut ins Kino passen. Zu Beginn war das «Iron Man», weil er eine Figur war, die man so noch nicht im Kino gesehen hatte. Er hat keine Superkräfte wie Superman, er ist ein normaler Mensch. Uns hat gefallen, dass er nicht einfach herumfliegen kann. Dieser Mann bastelt sich selbst ein Superheldenkostüm, und wenn er es nicht richtig gut bastelt, fällt er vom Himmel und ist tot. Es fängt also immer mit einer simplen Idee an, von der wir glauben, dass man daraus einen Kinofilm machen kann.

In der Zwischenzeit hatten Sie nicht nur mit Prestige-Helden, sondern auch mit unbekannten Figuren Erfolg. Spätestens bei «Ant-Man» hatte ich persönlich meine Zweifel, ob das klappt, aber auch dieser Film lief blendend.

Das ist es ja, was am meisten Spass macht! Dass wir schon wieder «Spider-Man» drehen, leuchtet jedem ein, der ist berühmt und beliebt. Spannend wird es, wenn ich den Leuten sage, passt auf, ich mache jetzt einen Film über den Ameisenmann. Oder über einen sprechenden Baum wie in «Guardians of the Galaxy». Wenn die Leute mich dann anschauen, als hätte ich den Verstand verloren, ist mein Ehrgeiz geweckt. Damals bei «Iron Man» waren auch alle skeptisch, den kannte auch kaum ein Mensch.

«Wir haben Tausende Figuren in den Marvel-Archiven.»



Angst, dass Ihnen der Stoff ausgeht, haben Sie nicht?

Mir machen wirklich viele Dinge Angst. Ich fürchte mich ständig davor, den falschen Stoff auszuwählen, den falschen Regisseur zu verpflichten, die falschen Schauspieler zu besetzen. Aber dass uns die Superhelden ausgehen, das gehört wirklich nicht dazu. Wir haben Tausende Figuren in den Marvel-Archiven. Die sind nicht alle fürs Kino geeignet, aber es sind doch so viele, dass ich mir darüber keine Sorgen machen muss.

Bei Filmen dieser Grössenordnung müssen Sie weit im Voraus denken. Bis wann steht Marvels Produktionskalender?

Bis 2020 ist alles fix. Etwa bis 2025, 2026 steht eine grobe Planung. Und in meiner Fantasie komme ich ungefähr bis 2030.

Zuerst die Ästhetik, dann die Realität

Framestore entwickelt die visuellen Effekte für Marvel-Filme. Wie geht das genau?

Jonathan Fawkner ist ein lustiger Londoner, und als solcher beendet er den Vortrag, den er jüngst am Neuchâtel International Fantastic Film Festival gehalten hat, mit einem lockeren Spruch: «Was erzähle ich da, wir erledigen natürlich alles immer in letzter Minute!» Fawkner ist nämlich VFX Supervisor bei der englischen Firma Framestore. Er leitet ein Team, das visuelle Effekte für Marvel-Filme wie «Avengers» oder «Guardians of the Galaxy» erarbeitet. Der Job macht offenbar Spass, aber der Stress ist riesig. Für die Ouvertüre von «Guardians of the Galaxy 2» hiess der Auftrag: «Erschafft die grossartigste Anfangssequenz in der Kinogeschichte.» Herausgekommen sind dann eine futuristische Stadt und ein nacktmullartiges Monster.

Alle Marvel-Filme benötigen visuelle Effekte, sei es zur Verstärkung von Explosionen oder für ganze Szenen im All. Bei «Guardians of the Galaxy 2» sind die meisten Figuren digital animiert, weshalb neben Framestore drei weitere Effektschmieden unabhängig voneinander an den Sequenzen des Films gearbeitet haben. Damit der Waschbär Rocket oder der sprechende Baum Groot am Ende stets gleich aussehen, wurden zwischen den Firmen grobe digitale Hüllen ausgetauscht, die dann animiert wurden.

Der Drang zu Dreisterem

Für die Bewegungsabläufe der Figuren werden heute am Computer Muskelsysteme konstruiert. Diesen werden Regeln gegeben, wann sich die Muskeln zusammenzuziehen haben und wann sie sich lockern können. Aber auch ein Gewitterhimmel wird digital gezeichnet, und oft muss Framestore erst einmal klären, was ein Ungeheuer überhaupt aus dem Mund speit. «Matter splatter», sagt man dann bei Framestore, und das Team erfindet etwas: «Wir hören ständig: ‹Erschafft etwas, das man noch nie zuvor gesehen hat!›», so Fawkner. «Was damit gemeint ist: ‹Erschafft etwas, das die Leute sehen wollen, aber in einer Art, in der sie es noch nie gesehen haben.›»

Aber täuschen die Varianten über die Ähnlichkeiten hinweg? Jonathan Fawk­ner ist da kritisch: «Es gab einen Film über brutale Spartaner namens ‹300›. Dessen Macher sagten: Vergessen wir die Realität, was wir liefern, ist eine Ästhetik. Das hat sich bis heute gehalten.» Inzwischen versuche man einfach, die Dinge realistischer zu gestalten. Marvel präge mit seinen Comicverfilmungen den Stil des modernen Genrekinos. Aber in der Tendenz würden die Filme ununterscheidbarer, und vermutlich würden sie auch schlecht altern. Auch führe der Drang, immer Dreisteres zu kreieren, zu einem unerbittlichen Tempo. «Jede Nano­sekunde ist potenziell aufregend.»

Das Resultat ist die Vorherrschaft der Effekte. Bekomme er heute ein Drehbuch, sagt Fawkner, merke er rasch, wie unwichtig die Story darin sei. Es habe jemand einfach eine gute Grundidee gehabt, und die sei dann umgesetzt worden. «Irgendwann tauchen aber Fragen auf wie: ‹Wieso haben wir eigentlich dieses Objekt im Film?› Die Antwort lautet dann: ‹Es könnte doch jenes Objekt sein, dank dem eine Figur in eine andere Dimension transportiert wird!› – ‹Gut, aber wie erklären wir das?› – ‹Mit einer Dialogzeile!›» Darauf entwerfe man am Bildschirm die Hinteransicht eines Kopfes und lasse den Darsteller den Satz einsprechen. «Es ist verrückt.» Pascal Blum