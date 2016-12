Alle Jahre wieder, aber heuer nichts Neues

Alle Jahre wieder kommt ein neuer Disney-Animationsfilm ins Kino. Und weil Tradition bekanntlich verpflichtet, bleibt auch bei «Vaiana» (fast) alles beim Alten. Die Geschichte einer abenteuerlustigen Prinzessin, die es entgegen allen väterlichen Warnungen hinaus in die Welt zieht, haben die Disney-Veteranen John Musker und Ron Clement schon 1989 in «The Little Mermaid» erzählt. Bei «Vaiana» bildet nun ein polynesischer Mythos um den Halbgott Maui den Coming-of- Age-Rahmen, in dem das Hohelied auf Wagemut und Innovationsgeist angestimmt wird.

Vaiana ist die Tochter des Stammeshäuptlings einer fiktiven Südseeinsel, deren Bewohner seit Jahren nicht mehr ins ­offene Meer hinausgesegelt sind. Als jedoch ein Fluch die Ernte verkümmern und die Fische im Riff verschwinden lässt, bricht Vaiana gegen den Willen ihres Vaters, aber mit dem Segen ihrer kecken Grossmutter auf, um den Halbgott Maui zu suchen, der als Einziger den Fluch beenden kann.

Selbstverliebt

Dieser Maui erweist sich als selbstverliebter Muskelprotz, der überhaupt nicht daran denkt, Vaiana zu helfen. Zigmal wirft er sie über Bord, aber das Meer, das sich mit der «Auserwählten» verbündet, spült sie stets zurück. Das geht so lange, bis es Vaiana endlich gelingt, zu seinem Herzen vorzudringen. Man kennt das.

Trotzige Heldinnen, die mit eingebildeten Helden zanken, gab es schon in «Tangled» oder «Frozen». Neu ist, dass diesmal die romantische Komponente fehlt – und der Witz. Wettgemacht wird das durch... ja, durch was eigentlich? Die 3-D-Animationen sind erstklassig, haben ­atmosphärisch jedoch wenig zu bieten. Viel Wasser. Und Tattoos, die auf Mauis massigem Körper ein Eigenleben führen – der mit Abstand witzigste Einfall.

Die sonst oft so zauberhaften Schauplätze, putzigen Sidekicks und schrulligen Nebenfiguren? Eine einzige Enttäuschung! Ein dummes Huhn. Eine Meereswelle, die eifrig nickt. Kämpfende Kokosnüsse, die auf «Minions» machen. Und eine Krabbe im psychedelischen Rausch, die den Verdacht nährt, Musker und Clement hätten diesmal lieber einen ganz anderen Film gemacht.

Lieblos

Selbst die von vielen Kritikern in den USA so hochgelobte moderne Heldin ist so neu nicht. Egal ob «Rapunzel», «Merida» oder das Steinzeitmädchen Eep in Dreamworks’ «The Croods»: Starke, eigenwillige Mädchen gehören längst zum Standardrepertoire des animierten Familienkinos. Was von «Vaiana» so am Ende bleibt, ist eine der vielleicht vorbildlichsten Disney-Figuren in einem der fadesten und lieblo­sesten Disney-Animationsstreifen seit langem. (Berner Zeitung)