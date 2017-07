Urs Gredig verlässt SRF für CNN

Im September wird Urs Gredig voraussichtlich seine letzte Sendung moderieren. Nach 14 Jahren verlässt der 47-Jährige das SRF. «Er wird in den nächsten Monaten eine neue Herausforderung als Chefredaktor bei CNNMoney Switzerland annehmen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Urs Gredig named Editor-in-Chief and Frédéric Lelievre will be Deputy Editor-in-Chief https://t.co/FDDAhVtnsl pic.twitter.com/WCYkwyAB6x