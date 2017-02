Der Totengräber ist nicht totzukriegen

42,1 Prozent Marktanteil. Dann 38,6. Dann 41,1. Dann 39,6. Dann 42,2. Und zum Schluss 39,7. Oder, vereinfacht ausgedrückt: Fast jeder zweite Fernsehzuschauer in der Deutschschweiz war bei den letzten 6 Folgen der Krimi­serie «Der Bestatter» mit Mike Müller auf SRF 1 dabei.

Am Dienstagabend ist die fünfte Staffel des Formats zu Ende gegangen. Wie gut die erreichten Zuschauerzahlen sind, zeigt der Vergleich mit anderen Sendungen: Der inhaltlich vergleichbare «Tatort» am Sonntag kommt – an guten Tagen – auf 30 Prozent Marktanteil. Und «Meteo», das meistgesehene TV-Format im Land, erreicht rund 50 Prozent der Zuschauer.

Besonders erfreulich für SRF: Die Publikumsresonanz der Reihe ist seit dem Start 2013 stabil gut. Nur 10 der 28 seither ausgestrahlten Folgen wollten weniger als 40 Prozent der Zuschauer sehen. Im Fünfjahresschnitt erreicht «Der Bestatter» 718 000 Zuschauer und 40,7 Prozent Marktanteil.

Klicken Sie auf die Tabelle, um diese zu vergrössern.

Weil auch die Kritiken positiv ausfallen, dürfte bald feststehen, dass Mike Müller 2018 weiter ­ermitteln darf. «Die Autoren schreiben bereits fleissig an ­neuen Drehbüchern», sagt SRF-Sprecherin Nadine Gliesche. «Ob es eine sechste Staffel geben wird, entscheiden wir aber erst im Frühling.» (Berner Zeitung)