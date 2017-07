Liebeserklärung an den Badeanzug

Mani Matter besang einst ein Stini und ein Vreni, die Bikinis trugen. «S’treit keni so weni wi du», endet der Song und bringts auf den Punkt: Der Bikini setzt auf «Weniger ist mehr». Aber ist dem auch so?

Jedenfalls hat das 1946 erfundene, nach dem Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean benannte Kleidungsstück den Badeanzug eine Zeit lang fast verdrängt. Oder er wurde als Einteiler in Form eines unglücklichen Hybrids, eines Trikinis, verbrämt.

Gardner, Monroe und Co.

Mit der Vintage-Welle kehrt der klassische Badeanzug wieder zurück und damit der Wunsch, so glamourös zu baden wie die einstigen Hollywoodikonen Ava Gardner oder Marilyn Monroe. Wie angelt man sich einen Millionär? Natürlich im Badeanzug. Keine war so verführerisch wie Monroe in der berühmten Strandszene in «Manche mögen’s heiss» (1959), als sie versucht, bei einem angeblichen Millionenerben zu landen.

Mit einer Badekappe ausgestattet, rennt sie in einem schwarzen Einteiler mit tiefem Beinausschnitt aus dem Meer. Am Strand angelangt, streift sie sich stilecht einen knappen weissen Frotteemantel über, der nur haarscharf den Po bedeckt.

Den Bauch einzuziehen, braucht man im Einteiler nicht. Er formt von selbst und betont die richtigen Stellen.

In der Rolle der Ukulelesängerin Sugar trug die Filmdiva Vintage, denn der Film spielt in den Zwanzigerjahren. Mochte Sugar ihre Kurven? Leider nein.

Vielmehr klingt sie sehr nach heute: «Ich beneide dich. Du bist so schön flach», und «Die Kleider sitzen viel besser bei dir», sagt sie zu ihrer Freundin Daphne (Jack Lemmon), die in Wahrheit ein verkleideter Mann ist. Dabei steht der Badeanzug der für heutige Verhältnisse drallen Blondine natürlich genau wegen und nicht trotz ihrer Kurven.

Noch Fragen, warum der Bikini endlich baden gehen sollte?

Und Pamela Anderson

Ist der Badenzug etwas für Züchtige? Keineswegs. Genau wie später der Bikini sorgte er in seinen Anfängen für rote Köpfe. Die australische Schwimmerin Annette Kellerman wurde 1907 in Boston wegen Erregung öffent­lichen Ärgernisses vor Gericht gestellt. Ihr Verbrechen? Sie hatte bei einem Wettkampf einen Badeanzug getragen.

Nur zögerlich setzte sich das eng anliegende Teil durch. In den Zwanzigerjahren wurden schliesslich regelmässig Bademodeschauen durchgeführt. Spaghettiträger und Neckholdermodelle eroberten den Markt.

Die Vierziger- und Fünfzigerjahre gehörten den Pin-ups. Adrett frisierte und perfekt geschminkte Frauen präsentierten ihre Badeanzüge – gern als Meerjungfrauen auf Felsen sitzend. Hollywooddiva Ava Gardner etwa besass ein besonders reizvolles Modell mit tiefem Beinausschnitt, der heute wieder en vogue ist.

Dann trat der Bikini seinen Siegeszug an. In den 1970er- und 1980er-Jahren trugen scheinbar nur noch Sportlerinnen und Grossmütter einen Badeanzug. Pamela Anderson sei Dank kehrte der Einteiler in den Neunzigerjahren mit der Serie «Baywatch» zurück: Die Rettungsschwimmerin «C. J.» führte ein sportliches Modell mit aufregend hohem Beinausschnitt spazieren.

Und 2017? Höhen und Tiefen der Bein- und Halsausschnitte sind variabel. Der Bikini ist zwar immer noch etwas beliebter als der Badeanzug, doch sein Comeback ist definitiv mehr als ein Sommergerücht. (Berner Zeitung)