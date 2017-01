Goethes Weg zu den Frauen

Goethe-Fans kommen nun auf ihre Kosten. Sie und andere Neugierige, die immer schon wissen wollten, wo Goethe mit Damen, die in sein Beuteraster passten, anbandelte, bekommen das nun ganz genau auf einem 1,20 Meter breiten und 40 Zentimeter hohen Poster belegt.

Frauen sind auf der Karte markiert

Der Schwerenöter turtelte mit Frauen schon früh und bei Besuchen immer wieder rund um seine Heimatstadt Frankfurt am Main, zwei Mal in Jena, je einmal in Leipzig, Sessenheim, Wetzlar, Ehrenbreitstein (bei Koblenz), Worms, Heidelberg, Kochberg (nahe Rudolstadt in Thüringen), Karlsbad, Marienbad, Rom, Zürich und anhaltend über Jahrzehnte in Weimar, wo er als Geheimrat im Status eines Ministers im Herzogtum Sachsen-Weimar die meiste Zeit seines Lebens verbrachte.

Ein kleiner Vorgeschmack auf die Karte: Mehr Informationen auf der Homepage des Goethe-Atlas'.

Das Poster, das man an die Wand anbringen kann, das es aber auch als aufzuknickendes dreiteiliges Faltblatt gibt, verweist mit Symbolen auf der Landkarte auf Goethes jeweilige Tätigkeit vor Ort. Eine Herrensilhouette markiert dort geschlossene bedeutsame Männerfreundschaften, etwa mit dem von Goethe verehrten Napoleon, dem er 1808 in Erfurt seine Aufwartung machte.

Eine schwarze Damensilhouette verweist auf Goethes Begegnungen mit wichtigen Damen, die er wegen ihrer Stellung, aber auch wegen ihrer körperlichen Anziehung bezirzte, und in der roten Version auf seine Geliebten. Dieses Rot gibt es ziemlich oft. Kanonen als Signets für Schlachten, die Goethe in seiner Lebenszeit erlebte, gibt es gerade mal fünf. Romanzen und Amouren sind 18-mal vermerkt.

Bis ins hohe Alter libidinös unterwegs

Für Goethe-Kenner ist es eine amüsante Vervollständigung, die Reisen des verehrten Sprachmeisters und ihre jeweiligen Zwecke abzugleichen. Für Anfänger ist es amüsant zu erfahren, wo der gar nicht prüde Dichter sich herumtrieb, um seinen erotischen Vergnügungen nachzugehen. Da erfährt man bis ins Detail, wo er sie ortete: so auf einem Stadtplan von Weimar und dem historischen Innenstadtplan von Frankfurt.

Wer glaubte, dass sich die von Goethe angebeteten Frauen nur auf die kapriziöse Frau von Stein, seine Briefpartnerin und Mäzenatin und die derbe Thüringerin Christiane Vulpius, die er durch Heirat vom Blumenmädchen zur Frau von Goethe machte und mit der er seinen einzigen Sohn August in die Welt brachte, beschränkt, irrt gewaltig. Goethe war bis ins hohe Alter libidinös unterwegs.

Eindrucksvolle Reiseerzählungen

Dabei kam er für die Verhältnisse eines Menschen, der bei kürzeren Reisen auf ein Pferd und bei längeren Reisen auf eine Pferdekutsche angewiesen war, ziemlich herum. Für heutige Menschen sind im Zeitalter der Flüge 40'000-Kilometer-Reisen nicht sonderlich viel, damals war das eine Menge.

«Goethen», wie seine Zeitgenossen ihn ehrfurchtsvoll nannten, kam über diese Zahl nicht hinaus. Mit 37 Jahren reiste er zum ersten Mal nach Italien, es wurde seine grosse Landschaftsliebe. Zwei Jahre lebte er dort, wo die Zitronen blühen. 1792 wurde er als Kriegskommissar nach Valmy beordert, weiter westlich kam er in Frankreich nicht. Eine Militäraktion erlebte er in Polen mit, weiter östlich als Krakau kam er nicht.

Er war in der Schweiz, im Alter mehrfach in den böhmischen Bädern, in deutschen Landen, aber nordwärts kam er nur bis nach Tegel bei Berlin, wo es ihm nicht gefiel, obwohl der preussische König ihn empfing. Keine Ostsee, keine Nordsee, keine Seen.

Goethe war oft unterwegs, ist aber nicht so weit gekommen. Dennoch hinterliess er eindrucksvolle Reiseerzählungen, vor allem über Thüringen und Sizilien. Der Lübecker Verlag hat ein Ortsregister zugegeben, wichtige Lebensstationen Goethes sind gülden umrahmt. Eine schöne Idee.

Silke Peust, Stephan Hormes: «Goethe-Atlas 1749-1832: Wege, Orte, Werke, Begegnungen.» Kalimedia Verlag Lübeck, 14,90 €. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)