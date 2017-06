Macht und Ohnmacht des Autors

Zu Beginn seines Romans «Das kürzere Leben des Klaus Halm» zeichnet der Basler Dramatiker und Autor Lukas Holliger mit viel Wortwitz und Lust am Spiel mit der Sprache seine Hauptfigur, die in der nicht ganz selbst gewählten Einsamkeit aufgeht. Der Mann füllt seine Zeit mit dem Abspielen alter VHS-Kassetten – der Stellenlose ist ehemaliger Filmvorführer in einem unrentablen Kino mit einem Faible für Stummfilme mit Tortenschlachten. Sein Arbeitslosengeld investiert er in die öffentlichen Verkehrsmittel. Er fährt im Tram quer durch die Stadt.

Bühnen im Tram

Auf der kleinen Bühne zwischen den Haltestellen findet der Mann ohne eigenen Lebensinhalt seine Spielfiguren. Auf den Knien notiert er in einem Büchlein die Namen, die er seinen Darstellern verpasst. Er gibt ihnen Identität und Charakter. Er verteilt die Rollen.

Nun beginnt er zu spielen. Wird zum Regisseur im eigenen Film. Schon hat er einen Fisch an der Angel.

Als Protagonisten wählt er Klaus Halm, den jungen Mann mit dem Kinderwagen, an dem noch das Preisschild hängt. Stoff genug für einen Anfang. Andere Figuren bekommen eine Nebenrolle, wofür sie eigentlich dankbar sein können. Denn mit dem anfänglich noch ganz moderat und recht gewöhnlich in Szene gesetzten Halm springt der selbst ernannte Schicksalsgestalter im Verlauf von dessen Geschichte nicht gerade zimperlich um. Der unbeholfene, frischgebackene Familienvater, der auch beruflich nicht zu reüssieren vermag, stellt sich immer mehr als Versager auf der ganzen Linie heraus. Nicht einmal seine Affäre kriegt er anständig auf die Reihe.

Fehlbesetzung im Drama

Dennoch wird der Schöpfer dieser Fehlbesetzung im eigenen Drama plötzlich von der Eifersucht heimgesucht. Vordergründig geht es um Yvonne, um die sie beide buhlen. Vielleicht geht es aber eher darum, dass Klaus Halm überhaupt ein Leben hat im Gegensatz zum Dramaturgen. Und so kommt es, wie es kommen muss. Je länger und verbissener sich der Mann mit dem Notizbuch an diesen Halm klammert, umso dringlicher wird der Zwang, sich wieder von diesem zu trennen, ihn als Gegenspieler gar bezwingen zu müssen. Wie wäre das zu lösen? Der Schreiber hat es in der Hand.

Wie gut, gibt es die Wirklichkeit, in welcher Klaus Halm vielleicht nicht ein ganz so bewegtes, aber wohl ein etwas längeres Leben zu führen gewährt wird. Auf unterhaltsam differenzierte Art, bildreich gestaltet und blendend formuliert, führt der 46-jährige Lukas Holliger in seinem Romandebüt der Leserschaft die Macht des Autors vor Augen, der über das Schicksal seiner Figuren die Gewalt hat.

Lukas Holliger: «Das kürzere Leben des Klaus Halm», Zytglogge, 300 S. (Berner Zeitung)