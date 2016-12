Kuriositätenkabinett

In säuberlich nummerierten Teilen wurde in den 1960er-Jahren die London Bridge über den Atlantik gebracht. Die im Jahr 1831 aus 130'000 Tonnen Granit geschaffene Brücke war in London zusehends buch­stäblich abgesoffen, sodass man sie nach Amerika verkaufte. Dort ist sie seit 1967 – zusammen mit einem zum Eissalon umgebauten roten Doppeldeckerbus – die Hauptattraktion von Lake Havasu City in Arizona.

Das ist eine von vielen schrägen Geschichten, die im «Atlas der ungewöhnlichsten Orte» zu finden sind.

Manche verblüffen, etwa jene über die Wrangelinsel im Arktischen Ozean, die einst als eine Art Arche Noah für Wollhaarmammute gedient hatte. Oder jene über die hängende Bergkirche in Italien, gebaut wurde der Santuario Madonna della Corona auf 774 Metern über Meer.

Manche Orte sind gruselig: In Mexiko-Stadt gibt es viele noch von den Azteken angelegte künstliche Inseln, eine davon ist die Isola de las Muñecas, die Puppeninsel, auf der es makabrerweise von in Bäumen hängenden Puppen nur so wimmelt. Die erste Puppe war der Legende nach die eines ertrunkenen Mädchens gewesen und sollte als Talisman dienen.

Ein ungewöhnlicher Atlas also, vielleicht gar ein Reiseführer fürs kommende Jahr? Ganz sicher aber die perfekte Lektüre für die Zeit zwischen den Jahren.

(Berner Zeitung)