Der kritische Heimatbeobachter

Ab welchem Punkt im Leben geben wir uns mit dem Erreichten zufrieden? Kann man mit über fünfzig noch einmal alles umkrempeln? Mit diesen Fragen wird der Protagonist in Silvio Blatters neuem Roman «Die ­Unverbesserlichen» unfreiwillig konfrontiert.

Denn Jonas Alberding ist eigentlich zufrieden, so wie es ist: Mit Lebenspartnerin Ellis lebt er in seinem geliebten Glow-M – einer «verpönten Pampa» in der Flughafenregion Zürich – und hat sich den Traum einer eigenen Bar erfüllt.

Doch nach und nach gerät sein ruhiges Leben ins Wanken: Seine Fussballmannschaft löst sich auf, ein guter Freund erkrankt schwer und zu allem Übel ist seine grosse Liebe Ellis auf einem Selbstfindungstrip. Jonas, Träumer, unerschütterlicher Wassertrinker und stolz auf seinen «analogen Alltag», kann nur hilflos zusehen.

«Leben mit Karacho»

Wenigstens seine Bar, die Tangente, läuft besser denn je, denn: «In Glow-M wird gearbeitet, gewohnt, gebaut, entwickelt, konsumiert und gelebt mit Karacho.» Inmitten dieser Dynamik von Veränderungen ist die Bar ein Fixpunkt, steht wie ein Fels im Sturm, an dem sich der Protagonist festhält.

Gleichzeitig ist sie Schnittpunkt verschiedener Kulturen, Meinungen und Lebenseinstellungen. Jeder ist will­kommen, für jeden hat Jonas ein offenes Ohr. Auch seine alten Freunde aus der Kindheit treffen sich dort, und die Tangente wird zu einem Ort des Ankommens und Heimkommens.

Das Denken von Generationen

Heimat und Fremde, Heimkehr und Auswanderung sind Spannungsfelder, die fast alle Bücher Blatters durchziehen. Bekannt wurde der 71-jährige Autor vor knapp vierzig Jahren mit dem ersten Teil seiner Freiamt-Trilogie «Zunehmendes Heimweh» (1978).

Wie auch in den beiden folgenden Teilen («Kein schöner Land», 1983, und «Das sanfte ­Gesetz», 1988) verwebt der im aargauischen Bremgarten aufgewachsene Autor Geschichte und Gegenwart eines Provinzortes mit Erinnerungen an die Vergangenheit, womit er die Hoffnungen und Ängste, das Denken und Empfinden mehrerer Generationen einfängt. Mittlerweile gilt Blatter als einer der herausragenden Schweizer Gegenwartsautoren und hat zahlreiche literarische Auszeichnungen erhalten.

«Die Unverbesserlichen» gliedert sich ein in die gesellschaftskritischen Heimatgeschichten seines Gesamtwerkes. In klaren, einfachen und direkten Sätzen porträtiert Blatter die Gegenwart und nimmt dabei die Babyboomer-Generation in den Fokus.

Protagonist Jonas ist ein kritischer Beobachter seiner Umgebung – gutmütig und detailliert beschreibt er die Menschen. Ernst, aber nicht ohne Humor, ernüchtert, aber nicht ohne Hoffnung hält er der Leserin die Absurditäten des Lebens vor und beobachtet mit Interesse und Neugier die sich entwickelnde Stadt, die Häufung an Zugewanderten, die Beziehungen seiner Freunde.

Weniger ist mehr

Scheinbar beiläufig fügen sich kleine und grosse Weisheiten in den Erzählstrang: Wir streifen Themen wie Freundschaft, Älterwerden, Liebe, Vater-Sohn-Beziehungen, Jugendwahn, Sterbehilfe und den allgemeinen Irrsinn des Weltgeschehens. So bekommt der realistisch nüchterne Roman eine philosophische, träumerische Note.

Allerdings: Weniger ist mehr. Leider fehlt es vielen dieser Aphorismen an Tiefgang, und manchmal dümpeln die Gedanken an der Oberfläche. So wirkt die Verbindung zwischen alltäglichen Geschehnissen zu allgemeinen Gedankengängen bisweilen aufgesetzt.

Bindeglied zu Schicksalen

Seine Tiefe gewinnt der Roman in der Beschreibung präziser Details, die sich zu einer wirklichkeitsgetreuen Zeichnung der Gegenwart fügen. Obwohl wir nur die Perspektive von Jonas kennen, steht sein persönliches Leben nicht im Zentrum, sondern bildet das Bindeglied zu den verschiedenen Schicksalen, die mit gesellschaftlichen Veränderungen konfrontiert sind.

Silvio Blatter: «Die Unverbesserlichen», Piper, 304 Seiten. (Berner Zeitung)