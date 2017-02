Rivalen unserer Jugend

Der Hype um Vinylplatten und Vintagekleider kann nicht dar­über hinwegtäuschen: Vieles aus unserer Jugend, das uns ganz selbstverständlich durch den Alltag begleitet hatte, ist verschwunden. So auch Duelle, oft zwischen Sportlern oder Sportvereinen, deren Ausgang manch einer von uns im jugendlichen Eifer als überlebenswichtig anschaute.

Von solchen Duellen handelt ein Buch, das gerade erschienen ist: «Rivalen, die es (so) nicht mehr gibt» (Prestel, 160 Seiten). Darin treten etwa Adidas und Puma gegeneinander an. Beckenbauer und Cruyff, «Dallas» und «Denver», aber auch Jute und Plastik.

Unsere Autoren Fabian Sommer (fs, Jahrgang 1980), Nina Kobelt (nk, 1974), Stefan Aerni (sae, 1960) und Giuseppe Wüest (wü, 1960) haben nach Rivalen von früher gesucht. Die Gründe, weshalb es sie in dieser Art nicht mehr gibt, sind unterschiedlich und oft gar nicht so einfach zu beschreiben. Was allen gemein ist: Ihnen haftet ein Hauch von Sentimentalität an, sogar jenen, die man gar nicht mochte. (nk/sae/wü/fs)